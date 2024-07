La “dedica” di Vasco Rossi a Matteo Salvini: «Basta poco, solo essere un po’ ignoranti come lui» – Il video

È ormai da tempo che il cantautore modifica leggermente il testo del suo brano del 2008 per criticare apertamente il leader della Lega

Anche durante l’ultima tappa pugliese del suo tour Vasco Rossi ha riservato un pensiero al leader della Lega Matteo Salvini sulle note di uno dei suoi celebri brani. «Basta poco», canta Blasco davanti agli spettatori al San Nicola di Bari, «per essere intolleranti», come recita la canzone uscita del 2008. Sul palco però il cantante devia dal testo tradizionale e aggiunge: «Ditelo a Salvini», e poi prosegue «basta poco, basta esser solo un po’ ignoranti». Chiosando: «Come Salvini». Un ritornello che Vasco Rossi ha aggiunto ormai quasi in pianta stabile al testo originale della canzone, considerando che sono ormai numerosi i concerti in cui ha deciso di fare la stessa dedica al vicepremier.

