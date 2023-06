Casal Palocco, un testimone racconta: «Mi hanno detto che avrebbero dato un sacco di soldi alla famiglia del bambino per sistemare tutto» – Il video

L’accusa arriva da Fabio, un residente della zona, a La Vita in Diretta

«Tranquillizzati perché tanto daremo un sacco di soldi alla famiglia e sistemeremo tutto». Così uno degli youtuber di TheBorderline si sarebbe rivolto a un testimone dello schianto tra il Lamborghini Urus che avevano noleggiato e la Smart nella quale viaggiava anche il bambino di 5 anni Manuel Proietti, morto in seguito all’impatto. La testimonianza arriva da Fabio, a La Vita in Diretta: «A circa un’ora dall’incidente mi si è avvicinato uno dei cinque occupanti della macchina», dice. «Chiaramente cercava di minimizzare il mio stato sconvolto – racconta ai microfoni di RaiUno – perché di fronte a una situazione del genere non si sa proprio che dire», aggiunge l’uomo ricostruendo la conversazione. Ma la frase l’ha comunque lasciato senza parole.

