Scuolabus esce fuori strada e finisce sul torrente: feriti quattro bambini e l’autista. L’ipotesi del malore del 39enne alla guida – Il video

31 Ottobre 2025 - 17:27 Alba Romano
L'incidente a Valfurva, provincia di Sondrio. Il mezzo ha fatto un volo di circa otto metri

Uno scuolabus a Valfurva (provincia di Sondrio) è uscito fuoristrada, facendo un un volo di 7-8 metri prima di fermarsi sul greto di un torrente. A bordo si trovavano l’autista, di 39 anni, e sette bambini. Quattro piccoli hanno riportato solo lievi escoriazioni, mentre è ferito maggiormente (ma non in pericolo di vita) l’autista. Il bus è stato messo in sicurezza dai Vigili del Fuoco, con un’autopompa e mezzi di supporto.

L’ipotesi del malore

Il mezzo da circa 50 posti, intorno alle 7.30, è uscito dalla carreggiata. Da chiarire ancora la dinamica dell’incidente. Chi guidava potrebbe aver perso il controllo del mezzo a causa di un malore. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Tirano.

