Halloween secondo Vittorio Feltri: «Non me ne frega assolutamente niente. È una scemenza inutile come Carnevale e Capodanno» – Il video

La festa di Halloween? «Halloween? E cos’e’? So a malapena che esiste, non me ne frega assolutamente niente, queste cose mi fanno solo che ridere. Carnevale? È un’altra scemenza, come Capodanno: le feste canoniche sono inutili». La pensa così il giornalista e direttore editoriale de Il Giornale Vittorio Feltri, che a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha detto la sua sulla festa, di derivazione statunitense, che spopola anche in Italia.

«A Crozza gli ho dato una mia giacca così mi imita meglio»

Cambiando discorso – hanno chiesto i conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari -, ci può dire se è vera la voce secondo cui avrebbe fatto pervenire una sua giacca a Maurizio Crozza per rendere migliore l’imitazione che le fa? «Assolutamente sì, è verissima. Quando ho visto la sua prima parodia ho capito che era bravo ma era vestito in modo improbabile, così non mi poteva rappresentare. E quindi gli ho mandato una mia giacca». E sul referendum sulla Giustizia come voterà: «Non ho dubbi, voto sì, sono favorevole ai cambiamenti».