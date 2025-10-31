Ultime notizie FemminicidiGazaJannik SinnerLegge di bilancioUcraina
Halloween secondo Vittorio Feltri: «Non me ne frega assolutamente niente. È una scemenza inutile come Carnevale e Capodanno» – Il video

31 Ottobre 2025 - 16:24 Alba Romano
Mai fare dolcetto e scherzetto al giornalista. «So a malapena che esiste, non me ne frega assolutamente niente, queste cose mi fanno solo che ridere», spiega a Un giorno da pecora.

La festa di Halloween? «Halloween? E cos’e’? So a malapena che esiste, non me ne frega assolutamente niente, queste cose mi fanno solo che ridere. Carnevale? È un’altra scemenza, come Capodanno: le feste canoniche sono inutili». La pensa così il giornalista e direttore editoriale de Il Giornale Vittorio Feltri, che a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha detto la sua sulla festa, di derivazione statunitense, che spopola anche in Italia.

(dal minuto 1:21:36)

«A Crozza gli ho dato una mia giacca così mi imita meglio»

Cambiando discorso – hanno chiesto i conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari -, ci può dire se è vera la voce secondo cui avrebbe fatto pervenire una sua giacca a Maurizio Crozza per rendere migliore l’imitazione che le fa? «Assolutamente sì, è verissima. Quando ho visto la sua prima parodia ho capito che era bravo ma era vestito in modo improbabile, così non mi poteva rappresentare. E quindi gli ho mandato una mia giacca». E sul referendum sulla Giustizia come voterà: «Non ho dubbi, voto sì, sono favorevole ai cambiamenti».

