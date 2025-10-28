Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
ATTUALITÀInformazioneLombardiaMilanoVittorio Feltri

«Gli ho dato un cazzotto mostruoso»: così Vittorio Feltri si è salvato da un’aggressione

28 Ottobre 2025 - 05:11 Alba Romano
embed
vittorio feltri aggressione cazzotto
vittorio feltri aggressione cazzotto

Il direttore editoriale del Giornale Vittorio Feltri è stato aggredito sotto casa a Milano. Uno dei due aggressori ha tentato di colpirlo con uno spray. Ma lui ha reagito. Lo stesso Feltri ha raccontato tutto a Fuori dal Coro. L’episodio risale a 3-4 settimane fa. «La mattina esco di casa verso le 10 per andare al lavoro. Di solito la macchina della scorta è subito fuori dalla mia abitazione, ma in quei giorni la visibilità tra il marciapiede e l’auto era limitata a causa di alcuni lavori che interessavano un muro», ha raccontato Feltri.

Feltri, l’aggressione e la scorta

A quel punto vede due uomini: «Mi si avvicinano due ceffi, il mio sospetto è che uno dei due stesse per prendere dalle tasche una bomboletta. Pensiero giusto, il mio…», racconta. Feltri a quel punto passa il bastone dalla mano sinistra alla destra. E colpisce con un pugno l’uomo che aveva in mano lo spray urticante. «Il contatto è stato sulla guancia», spiega al Giornale, definendo il colpo «travolgente». I due, colti di sorpresa, arretrano e poi fuggono. «Mi sono meravigliato anch’io della potenza del mio colpo», dice lui. Che poi sostiene di non poter dire se ci fosse un movente politico, visto che è anche consigliere regionale di Fratelli d’Italia in Lombardia: «In realtà non me lo sono neppure chiesto. Non ho avuto il tempo di chiedermelo».

Milano violenta

«Siccome non ho un bel carattere», continua, «ho reagito e ho sferrato (a uno dei due malviventi, ndr) un cazzotto mostruoso. Col pugno sinistro, perché nel destro avevo il bastone. L’ho beccato in pieno. L’ho fatto barcollare, nel frattempo ho raggiunto la macchina e i carabinieri mi hanno portato via», dice invece a Libero. Feltri non ha informato nell’immediato la scorta. «Ma no, me ne sono andato subito al lavoro, a prendere il caffè». Secondo il direttore «non è una novità che a Milano accadano questi episodi». Ovvero le aggressioni in pieno giorno, dinanzi al portone di casa propria. E chiude: «Ma vi sembra una cosa normale che accadano queste cose in pieno giorno?».

Ti potrebbe interessare

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Milano, scoperto un deposito con duemila pacchi Amazon rubati: la merce intercettata prima della consegna ai destinatari

2.

La prima volta di Federica Corsini è contro Report: «Io umiliata». Lollobrigida e i fondi alla festa dei funghi

3.

«Sa tenergli testa». Chi è Chiara Patriarca, la futura moglie di Cacciari. «Per la prima volta Massimo decide di condividere la casa con una donna»

4.

Il testimone dell’incidente sulla Colombo: «Una gara tra due Bmw prima della morte di Beatrice Bellucci»

5.

Sconcerto fra i vescovi: il documento del sinodo non cita mai i gay pride. La chiesa italiana invitata a benedirli o supportarli? «È una fake news»

leggi anche
giuseppe sala vittorio feltri annamaria bernardini de pace flotilla ambrogino d'oro milano
ATTUALITÀ

Milano e l’Ambrogino alla Flotilla, Feltri e Bernardini de Pace: «Allora restituiamo il nostro»

Di Alba Romano
Vittorio Feltri e Alberto Stasi
ATTUALITÀ

Il padre delle gemelle Cappa e l’intercettazione su Vittorio Feltri (che considera Stasi innocente): «Ho un incontro con alcuni deputati per attaccarlo»

Di Ugo Milano
Giuseppe Cruciani, David Parenzo e Vittorio Feltri
CULTURA & SPETTACOLO

La maxi-multa per Giuseppe Cruciani e David Parenzo, guai dopo la raffica di insulti di Vittorio Feltri alla Zanzara: cosa rischiano ancora

Di Giovanni Ruggiero