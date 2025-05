Il padre delle gemelle Cappa e l’intercettazione su Vittorio Feltri (che considera Stasi innocente): «Ho un incontro con alcuni deputati per attaccarlo»

Il settimanale "Giallo" avrebbe acquisito i contenuti di alcune intercettazioni del padre delle gemelle K risalenti al 2007. Il giornalista a Radio Libertà: «Questa vicenda mi disgusta»

Il settimanale Giallo ha rivelato il contenuto di alcune intercettazioni che vedrebbero coinvolto l’avvocato Ermanno Cappa, padre di Paola e Stefania – le gemelle, cugine di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 – che, al momento, non risultano indagate. In una conversazione telefonica intercettata poco dopo il delitto, Cappa – come riportato dalla rivista diretta da Albina Perri – avrebbe affermato: «Ho un incontro con alcuni deputati per attaccare Vittorio Feltri», avrebbe detto il legale alla moglie e alle figlie, scrive il Corriere della Sera. Il giornalista, da sempre convinto dell’innocenza di Alberto Stasi – condannato nel 2015 in via definitiva a 16 anni di carcere per l’omicidio di Chiara Poggi, per il quale ora la procura di Pavia ha riaperto l’inchiesta, indagando in concorso Andrea Sempio – continua a sostenere con forza la necessità di fare luce su un processo che definisce «un pasticcio giudiziario». «Ho conosciuto bene Stasi e ho capito che non c’entrava. Altro che “colpevole oltre ogni ragionevole dubbio”: qui è stato condannato solo sulla base di dubbi. Spero di incontrarlo presto per festeggiare la sua assoluzione. Questa vicenda mi disgusta», ha dichiarato Feltri ai microfoni di Radio Libertà, invocando una riforma urgente della giustizia italiana.

Il settimanale Giallo e i contatti con «alti funzionari»

Ma non solo. Sempre secondo Giallo, Cappa sarebbe stato intenzionato a scoprire «chi passava» al giornalista «documenti considerati a favore di Stasi». Il legale – stando a quanto riporta il settimanale, citato dal quotidiano di Milano – avrebbe inoltre contattato alti funzionari del Garante della Privacy e dell’Ordine dei Giornalisti «che hanno già “cazziato” La Stampa di Torino», nonché un senatore identificato con le iniziali A.C. Nella sua nota di anticipazioni, il settimanale riferisce che tutti i documenti originali saranno disponibili sulle copie in edicola da domani, venerdì 23 maggio.

Foto copertina: ANSA / MATTEO CORNER | Vittorio Feltri alla presentazione del libro di Giulia Ligresti alla libreria Mondadori Duomo, Milano 10 Marzo 2025