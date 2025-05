Parla la madre di Alberto Stasi: «Vorrei incontrare la mamma di Chiara Poggi, capisco il suo dolore. E lo rispetto»

Le parole di Elisabetta Ligabò a La Stampa: «Da madre di Alberto non ho mai dubitato neppure per un istante della sua innocenza. E oggi, che finalmente si cominciano a vedere le crepe in quella condanna, mi chiedo se qualcuno avrà il coraggio di ammettere l’errore»

«Quello che sta venendo fuori è sconvolgente. È uno schifo, e mi dispiace usare questa parola, ma non ne trovo un’altra che renda l’idea». Queste le parole della madre di Alberto Stasi, Elisabetta Ligabò, sul delitto di Garlasco e sulle nuove indagini che coinvolgono Andrea Sempio. In un colloquio a La Stampa la donna ha auspicato un incontro con la madre di Chiara Poggi, Rita Preda che finora mantiene con il marito fermamente la linea che il colpevole è Stasi. «Capisco il suo dolore, dev’essere immenso. Lo rispetto. Ma non riesco a comprendere questa chiusura così rigida, questa ostilità».

«Andrea Sempio? Non lo voglio nemmeno sentir nominare»

Davanti alla domanda se avesse mai cercato i Poggi Ligabò ammette: «No, devo essere sincera, non l’ho fatto. Ma non perché non volessi. Ho sempre avuto l’impressione che non ci fosse apertura da parte loro. E cosa dovrei fare? Sfondare un muro? Se qualcuno non vuole vederti, non puoi costringerlo. Però, se oggi ci fosse la possibilità di un incontro, io ci sarei. Sarebbe importante parlarsi, anche solo una volta». Su Andrea Sempio la donna preferisce non parlare. «Non voglio nemmeno sentirlo nominare», precisa. E infine una riflessione sul figlio, unico finora condannato sul caso, che lei da sempre ritiene innocente. «Da madre, non ho mai dubitato neppure per un istante della sua innocenza. E oggi, che finalmente si cominciano a vedere le crepe in quella condanna, mi chiedo se qualcuno avrà il coraggio di ammettere l’errore», dichiara.