Stefania Cappa e Alberto Stasi da soli in caserma, così la cugina provò a convincerlo: «Hanno ucciso Chiara per una rapina» – Il video

A «Chi l'ha visto» in onda un nuovo spezzone dell'intercettazione dei due giovani pochi giorni dopo l'omicidio. La cugina pareva certa sulla pista da seguire

32 minuti. Tanto è il tempo che i carabinieri che per primi interrogarono Alberto Stasi e Stefania Cappa dopo il ritrovamento del corpo di Chiara Poggi lasciarono loro per parlarsi a tu per tu. Pensando di potersi confidare a briglie sciolte, quando invece erano intercettati. L’interrogatorio avvenne quattro giorni dopo l’omicidio della ragazza a Garlasco. Sinora era trapelato il primo spezzone di tempo in cui il fidanzato e la cugina di Chiara Poggi venivano lasciati solo con una scusa: i due si abbracciavano e cercavano di farsi forza a vicenda («Non mi lasciano stare». «Neanche a me, mi han detto di tutto»), poi confabulavano per circa 7 minuti. Questa sera Chi l’ha visto, che già una settimana fa aveva diffuso il primo filmato, ha completato il quadro mandando in onda anche il secondo spezzone dell’intercettazione in caserma. Già perché dopo essere effettivamente rientrati con dell’acqua, i carabinieri quel giorno di metà agosto del 2007 proseguono la strana gestione dei due «ospiti». Vanno e vengono con degli scatoloni, trafficano con delle risme di carta: come fosse una giornata di lavoro qualsiasi. Poi, non molto dopo, lasciano di nuovo i due giovani da soli nella stanzetta. Questa volta per 25 lunghissimi minuti.

Le insistenze di Stefania Cappa sulla pista della rapina

La trasmissione di Rai 3 ha mandato in onda stasera ampi stralci di quella seconda conversazione tra Alberto Stasi, condannato per l’omicidio, e Stefania Cappa, mai indagata ma da qualche giorno al centro di attenzioni e sospetti. Questo secondo video è interessante perché entra nel vivo dei ragionamenti e delle ipotesi che i due fanno a pochi giorni dalla morte di Chiara Poggi su cosa possa essere successo. A guidare le danze della conversazione, in cui pure vi sono parole e frasi non comprensibili, sembra essere chiaramente la cugina, che appare più fredda e lucida, mentre il fidanzato sembra a tratti sopraffatto dallo shock per quanto accaduto. A più riprese, in particolare, Stefania Cappa solleva l’ipotesi – in quei giorni al centro del dibattito – che Chiara possa essere stata uccisa al termine di una rapina finita male. La cugina ne sembra convinta, e pare cercare di persuadere Stasi che sia andata proprio così, insistendo sui vari altri casi di rapine avvenuti di recente nella zona. Lui non ne è per nulla convinto, trova strano – dice a un certo punto in particolare – che chi ha agito nella villetta «abbia rubato pure il formaggio dal frigo: ma chi è che lo farebbe?». La cugina rimane per un attimo interdetta, poi risponde a tono: «Qualcuno che si è studiato la situazione, che ha visto che era in casa da sola e ha deciso di rapinare, punto». «Non so», si mette le mani in faccia Stasi. Più tardi si arriva al momento in cui Stefania Cappa chiede al ragazzo di rievocare come abbia visto Chiara Poggi da morta. «Era a pancia in giù sulle scale, aveva qualcosa di bianco sulla faccia», risponde lui, visibilmente sotto shock.