Chi l’ha visto, l’abbraccio tra Stefania Cappa e Alberto Stasi. La cugina di Chiara Poggi: «Non mi lasciano in pace» – Il video

Il filmato, inedito, è stato mandato ieri sera in onda su Rai3. I due giovani erano intercettati nella caserma dei carabinieri che li hanno lasciati soli con una scusa

Ieri la trasmissione Chi l’ha visto ha mandato in onda un filmato che vede Stefania Cappa e Alberto Stasi abbracciarsi nella caserma dei carabinieri, quattro giorni dopo l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco. «Non mi lasciano in pace» dice la cugina di Chiara Poggi. «Neanche a me» dichiara Stasi.

​Stefania Cappa poi chiede a Stasi: «Chiara come era?». «Era pancia in giù sulle scale e proprio un flash, poi sono scappato via», dice il giovane.​

Il filmato e le nuove scoperte dal martello all’sms di una delle gemelle Cappa

Stasi fu poi condannato per l’omicidio di Chiara Poggi a 16 anni di reclusione, pena che sta finendo di scontare. A marzo però è stato riaperto il caso, in un fascicolo che ora ha come unico indagato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. Ieri, dopo alcune perquisizioni, è stato trovato un martello nel canale di Tromello, vicino a una casa di corte della famiglia di Stefania e Paola Cappa, le due cugine della vittima, finora non indagate ma più volte finite nelle precedenti indagini con tanto di testimoni che poi avevano ritrattato la loro versione dei fatti. Adesso tra i 280 sms depositati in procura a Pavia spunta un messaggio della sorella di Stefania, Paola Cappa con un amico. «Mi sa che abbiamo incastrato Stasi», scrive la giovane che ripercorre con questo amico le varie piste investigative degli inquirenti dopo il delitto.