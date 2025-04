La maxi-multa per Giuseppe Cruciani e David Parenzo, guai dopo la raffica di insulti di Vittorio Feltri alla Zanzara: cosa rischiano ancora

I due conduttori della Zanzara su Radio24 sono stati segnalati all'Ordine dei giornalisti per non aver impedito a Vittorio Feltri di parlare. Le frasi punite dall'Agcom con una multa da 150 mila euro

Una delle ospitate di Vittorio Feltri alla Zanzara costa cara al gruppo del Sole 24 ore. L’Agcom ha multato la trasmissione di Giuseppe Cruciani e David Parenzo per le dichiarazioni su Radio 24 del giornalista nella puntata del 28 novembre 2024. In una delle frequenti telefonate in diretta al fondatore di Libero, secondo l’Agcom i conduttori non hanno fatto niente per prendere le distanze dalle sue «gravi espressioni», in questo caso contro «i musulmani», mentre si commenta la vicenda della morte di Ramy Elgaml. Perciò al Sole 24 ore toccherà pagare una multa di 150 mila euro.

Che cosa aveva detto Vittorio Feltri alla Zanzara

Secondo l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Feltri, oggi direttore editoriale del Giornale, aveva usato in quella puntata della Zanzara «gravi espressioni», come ad esempio: «I musulmani, ma io gli sparerei in bocca» e poi «io non mi vergogno affatto di considerare i musulmani delle razze inferiori». Secondo l’Agcom, quelle affermazioni «diffondono, propagandano e istigano l’odio e la discriminazione nei confronti di un gruppo di persone, in palese contrasto con l’articolo 21 della Carta dei diritto fondamentali dell’Unione europea».

Le “colpe” di Cruciani e Parenzo

La sanzione che dovrà pagare il gruppo Sole 24 ore rischia di aggiungersi a una sanzione disciplinare per Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Secondo l’Agcom, la «condotta» dei due alla guida della trasmissione di Radio 24 «seppur distinta e differenziata rispetto alle opinioni dell’ospite, non ha efficacemente impedito gli effetti di tali affermazioni». Insomma i due conduttori dovevano impedire a Feltri di parlare prima che pronunciasse le dichiarazioni contestate dall’Agcom. E perciò l’Agcom ha trasmesso il dossier all’Ordine dei giornalista della Lombardia «per le valutazioni disciplinari di competenza».