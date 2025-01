L’Aria che Tira, Maurizio Gasparri beve un prosecco e fa l’etilometro in diretta: «Ho bevuto solo un caffè, ora vi faccio da cavia» – Il video

Il senatore forzista in studio durante il dibattito sul nuovo codice della Strada

«Ho bevuto solo un caffè, ho mangiato anche un cioccolatino». Alcolico?: «No, no un gianduiotto». A L’Aria che tira su La7, ospite di David Parenzo, Maurizio Gasparri si presta a fare un alcol test in studio. Il tema è quella del nuovo codice della strada. Con il senatore di Forza Italia c’è anche un ufficiale della polizia stradale. Poi il conduttore offre all’forzista un bicchiere di prosecco e questa volta Gasparri risulta leggermente positivo. L’ufficiale di polizia però rassicura: «Sicuramente ad un test etilometro in strada sarebbe risultato negativo». «Oggi ho anche un convegno su Craxi, al Senato», spiega il senatore precisando che non guiderà, perché lo accompagnano.