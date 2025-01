Effetto Sala sui sondaggi, Meloni supera il 30%, cresce anche il Pd, giù M5s

Gli astenuti/indecisi salgono di pochissimo, travaso di voti anche dall'opposizione

Che un effetto sui sondaggi ci sarebbe stato era atteso, ma con la liberazione della reporter Cecilia Sala, Giorgia Meloni taglia un traguardo di consenso che finora era mancato: far superare a Fratelli d’Italia la soglia del 30%. Rispetto al sondaggio del 10 dicembre, infatti, FdI arriva ora al 31,5% stando alla rilevazione realizzata da Euromedia Research per Porta a Porta sulle intenzioni di voto degli italiani. Le domande sono state raccolte dopo la conferenza stampa di inizio anno della presidente del Consiglio e all’indomani della liberazione della giornalista arrestata in Iran, Cecilia Sala.

Come stanno gli altri

Anche il Partito democratico sale, ma di molto meno, passando dal 24% al 24,3%. Il Movimento cinque stelle scende ancora e va al 10% (perde l’1,4%), Forza Italia e Lega si tallonano: al momento FI, in leggerissima crescita, è al 9,2%, la Lega è invece al 9%. Seguono, Alleanza verdi e sinistra al 5,3%, Azione al 2,6%, +Europa al 2%, Italia Viva all’1,9% (scende dello 0,6%) e Noi moderati allo 0,6%.

Le possibili coalizioni

Colpisce, più che il dato dei partiti, il confronto tra le possibili coalizioni. Il centrodestra è al 50,3%, mentre il centrosinistra è al 31,6%. Considerando il campo largo, l’opposizione si attesta al 43,5%, il campo larghissimo, comprensivo di Azione, arriva al 46,1%, con l’1,9% in meno rispetto al 10 dicembre. Il travaso di voti non è solo verso gli astenuti indecisi che salgono, sì, ma di 0,3% punti rispetto ad un mese fa. Gli altri sono evidentemente transitati nel campo della maggioranza.