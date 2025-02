«Italiani svegliatevi!», le sparate dell’ex portavoce di Putin da Parenzo: «Vai a studiare: appoggiate i fascisti di Kiev» – Il video

Sergej Markov a L'aria che tira rilancia tutto il repertorio della propaganda del Cremlino contro Volodymyr Zelensky e l'Ucraina «mai invasa dalla Russia»

L’Europa e l’Italia dovrebbero svegliarsi, perché cercano i fascisti in casa propria e non vedono quelli di Kiev. A dirlo a L’aria che tira su La7 è l’ex portavoce di Vladimir Putin, Sergej Markov che è intervenuto in collegamento con la trasmissione di David Parenzo. In studio si discute della nuova possibile fase della guerra in Ucraina con l’arrivo di Donald Trump. Soprattutto dopo gli attacchi e gli insulti del presidente Usa nei confronti del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Parole che al Cremlino non hanno certo dispiaciuto, come sembra confermare lo stesso Markov.

«L’Italia appoggia i fascisti di Kiev»

L’ex portavoce di Putin alza i toni durante il suo intervento e dice: «Voi non avete nessuno che va contro il regime fascista che c’è a Kiev. Voi state sostenendo un regime fascista, fatevi qualche domanda». Parenzo gli ha risposto che in Italia non c’è alcun regime fascista e che «il fascismo è stato ampiamente sconfitto». Markov allora incalza: «Lo so che non ce lo avete in Italia. Ma invece di parlare tutto il giorno di fascisti e comunisti, non vedete quello fascista che c’è a Kiev».

«In Europa non potete dire la verità»

Secondo Markov, l’Italia e i Paesi europei sono vittime della «pressione di Bruxelles e non riuscite a parlare della verità. Dovreste svegliarvi!». Parenzo allora prova almeno a far riconoscere al suo ospite che sia stata la Russia a invadere l’Ucraina. E figuriamoci se Markov conferma: «Assolutamente no. Lo sa che l’Ucraina fa parte del territorio russo? Lo ha studiato a scuola? Torni a scuola a studiare che magari le farebbe bene. L’Ucraina – continua l’ex portavoce del presidente russo – ha sempre fatto parte della Russia. Odessa è una città russa».