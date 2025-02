Dmitry Rybolovlev, l’oligarca russo che acquistò la villa di Trump, non si trovava ai colloqui per la pace a Riad

La persona che viaggiava con Lavrov non era il proprietario del Monaco

Secondo quanto riportato da alcuni media e utenti sui social, durante il colloquio di Riad tra Stati Uniti e Russia, tra i rappresentanti del Cremlino sarebbe stato individuato un personaggio noto sia agli americani che ai cittadini francesi. Dietro la poltrona di Sergej Lavrov, ministro degli Esteri russo, avrebbe fatto la sua comparsa l’oligarca russo Dmitry Rybolovlev, uomo legato alla squadra del Monaco e a Donald Trump. In realtà, si tratta di una notizia priva di fondamento, basata su alcuni fotogrammi di un video a bassa risoluzione.

Chi è Dmitry Rybolovlev

Dmitry Rybolovlev è un oligarca e imprenditore russo, proprietario dei due terzi della squadra di calcio francese del Monaco, dove vive nel suo attico comprato nel 2010 (sotto, un articolo del Monaco Tribune del 2024). In merito al mercato immobiliare, Rybolovlev è noto negli Stati Uniti per aver acquistato da Donald Trump, nel 2008, una villa a Palm Beach con una cifra record di 95 milioni di dollari.

La pagina Wikipedia dedicata all’oligarca russo Dmitry Rybolovlev (oDmitrij Rybolovlev)

Chi lo indica nei colloqui

Seppur con qualche dubbio, a sostenere la narrazione è l’utente X Jay in Kyiv (@JayinKyiv), indicando nella foto dei colloqui la presunta presenza dell’oligarca legato a Trump: «Probably no coincidence that Putin’s crony Dmitry Rybolovlev, the guy Trump sold his mansion to in 2008 for 3x the value at $95,000,000, in effect bailing Trump out of looming bankruptcy».

La presunta notizia non circola solo sui social. Come anticipato in precedenza, anche alcuni media, come l’americana C-SPAN, stanno dando per certa la presenza dell’oligarca durante i colloqui a Riad. «They were joined by National Security Adviser Mike Waltz and Special Envoy to the Middle East Steve Witkoff as well as Yuri Ushakov, an aide to Russian President Vladimir Putin, and Dmitry Rybolovlev, a Russian oligarch» scrive C-SPAN nel proprio post Instagram.

La stessa narrazione è stata riportata da Piercamillo Falasca in un post su X: «Ecco i negoziati USA-Russia, a Riad. Fa parte della delegazione russa anche un oligarca, Dmitry Rybolovlev, arricchitosi con il potassio e attuale proprietario della maggioranza della squadra di calcio del Monaco. Qualche anno fa acquistò una casa proprio da Donald Trump pagandola 95 milioni di dollari, secondo le stime circa 13 milioni di euro di più del valore di mercato dell’immobile. Insomma, detto in altri termini, questo è il vertice dei compagnucci». Lo screenshot del post circola via Facebook.

L’uomo con la cravatta rossa

L’immagine condivisa per sostenere la presenza di Dmitry Rybolovlev a Riad è a bassa risoluzione. Di fatto, non basta per confermare la presenza dell’oligarca.

È possibile osservare meglio il volto dell’uomo grazie a due scatti dell’agenzia Anadolu.

L’uomo non somiglia a Dmitry Rybolovlev. Ecco un confronto con uno scatto su Getty di Mandoga Media del 18 dicembre 2024 a Monaco.

L’uomo è sempre stato in una posizione secondaria rispetto agli altri, come l’oligarca Kirill Dmitriev, ceo del fondo sovrano di investimento russo, ripreso in un video pubblicato dal canale Telegram di Lavrov. La persona con la cravatta rossa era distante da Lavrov e gli altri “big”, portando sempre con se una borsa.

Nessuna delle fotografie scattate all’incontro, pubblicate dai siti e dalle varie agenzie internazionali (AP, AFP, Getty o Anadolu), riporta la presenza dell’oligarca. Al massimo, riportano la presenza di Kirill Dmitriev. Di fatto, la presenza di Dmitry Rybolovlev non sarebbe passata inosservata.

La smentita

Ulteriore conferma dell’assenza di Dmitry Rybolovlev a Riad arriva dal giornalista del Financial Times Max Seddon, il quale riporta in un post su X il commento rilasciato dalla famiglia dell’oligarca: «Mr. Rybolovlev is not taking part in the US-Russia talks in Riyadh».

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.