Dopo Riad, Zelensky risponde a Trump: «Vive in una bolla di disinformazione russa»

Dopo il vertice Usa-Russia che ha lasciato fuori l'Ucraina, Trump ha affermato che l'Ucraina sarebbe parzialmente responsabile della guerra e contestato le elezioni non tenute lo scorso anno

«Donald Trump vive in una bolla di disinformazione russa». Ad affermarlo è il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, all’indomani dell’incontro tra la delegazione statunitense e quella russa a Riad, per discutere della pace in Ucraina. Nel discorso pronunciato ieri dopo le cinque ore di vertice in Arabia Saudita, Trump ha accusato l’Ucraina di essere parzialmente responsabile della guerra, dato che secondo il presidente repubblicano, Kiev avrebbe potuto stringere un accordo con la Russia per evitare l’invasione. Il tycoon ha anche dichiarato che Zelensky non avrebbe il supporto dei suoi cittadini e starebbe bloccando volontariamente le elezioni, che si sarebbero dovute svolgere lo scorso anno se non fosse in corso la guerra.

Il gradimento di Zelensky

Il presidente ucraino ha pronunciato un discorso a sua volta, sottolineando le falsità pronunciate da Trump e invitando l’inviato americano per l’Ucraina Keith Kellog a verificare da sé il gradimento che gli ucraini ripongono nel loro presidente. Secondo un recente sondaggio condotto dal Kiev Institute for Sociology, Zelensky è apprezzato da circa il 57% degli ucraini. Il presidente ucraino ha affermato che «Sfortunatamente, il presidente Trump, per il quale abbiamo grande rispetto come leader del popolo americano, vive in questo spazio di disinformazione». Secondo Zelensky, Trump starebbe aiutando Putin a uscire dall’isolamento. Ad ogni modo il presidente ucraino ha ribadito «l’intenzione di mettere fine alla guerra quest’anno».

Lavrov elogia Trump

Le parole di Trump hanno trovato il plauso del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, che parlando alla Duma, la camera bassa del parlamento russo ha elogiato il presidente statunitense. L’unico leader occidentale ad aver compreso i timori della Russia rispetto all’ingresso dell’Ucraina nella Nato. Il ministro degli Esteri russo ha definito il presidente ucraino «un individuo patetico».