Mattarella, la prima risposta alla Russia dopo gli attacchi: «Noi sempre stati chiari sull’Ucraina: spero che Mosca torni a rispettare le regole Onu»

Il Capo dello Stato si augura che in Ucraina si raggiunga una «pace giusta, non fittizia o fragile». Il primo commento agli attacchi del Cremlino, dopo giorni di silenzio da parte del Quirinale

Torna a parlare della Russia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per la prima volta dopo gli attacchi arrivati dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, per il discorso del Capo dello Stato agli studenti dell’Università di Marsiglia. In quell’occasione, Mattarella aveva fatto un articolato intervento in cui metteva a confronto il progetto nazista del Terzo Reich con l’invasione russa in Ucraina.

Italia sempre stata con Kiev

Da parte di Mattarella è arrivato l’auspicio che «la Russia torni a svolgere un ruolo di rilievo nel rispetto della sovranità di ogni stato, è un auspicio che ho sempre fatto nel rispetto del diritto e della carta delle nazioni Unite». A margine dell’incontro con il presidente montenegrino Yakov Milatovic a Cettigne, Mattarella ha poi aggiunto: «Per il rispetto doveroso alla libera stampa. Da tre anni a questa parte la posizione dell’Italia che ho sempre espresso è nitida, limpida, chiarissima: quella del rispetto del diritto internazionale e della sovranità di ogni Stato. Questa ferma, vigorosa affermazione – ha aggiunto – è stata la base del sostegno che l’Italia ha assicurato all’Ucraina. Posizione sempre accompagnata dall’auspicio che la Russia torni a svolgere il suo ruolo nella comunità internazionale». E sulla guerra in Ucraina, Mattarella ha ribadito che il suo auspicio è che «si raggiunga una pace giusta in Ucraina e che non sia fittizia o fragile»,