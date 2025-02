Il piano del Regno Unito (e della Francia) per convincere Trump: 30 mila soldati europei in Ucraina dopo il cessate il fuoco

Il primo ministro britannico Keir Starmer vedrà Donald Trump per discutere di funzioni e ruolo del piccolo esercito europeo in Ucraina

Il primo ministro britannico Keir Starmer vuole proporre al presidente statunitense Donald Trump un piano elaborato con il sostegno della Francia per il dispiegamento di circa 30 mila soldati europei in Ucraina, con l’obiettivo di garantire il rispetto di un eventuale cessate il fuoco. Lo riferisce il Telegraph in un’esclusiva. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico, Starmer illustrerà a Trump i dettagli della missione durante un incontro a Washington la prossima settimana nel quale cercherà di persuadere l’inquilino della Casa Bianca a continuare a impegnarsi per la pace anche dopo l’eventuale fine dei combattimenti che attualmente gli Usa stanno negoziando con la Russia scatenando l’ira del presidente ucraino Volodymr Zelensky. Il leader ucraino e quello statunitense sono stati protagonisti di un duro scontro a suon di accuse nelle scorse ore.

Il piano di Starmer per la pace in Ucraina

Il piano prevede lo schieramento di meno di 30 mila militari sotto comando europeo in punti strategici del territorio ucraino, come città, porti e infrastrutture critiche, tra cui le centrali nucleari. L’obiettivo delle truppe sarebbe offrire un «monitoraggio tecnico» effettuato tramite droni, satelliti e aerei di sorveglianza, per garantire un controllo costante della situazione e la riapertura dello spazio aereo ucraino ai voli commerciali. Secondo un funzionario vicino al dossier citato dal Telegraph, il piano prevede inoltre l’invio di navi da pattugliamento nel Mar Nero, con il compito di monitorare le minacce russe alle rotte di navigazione commerciale

Immagine di copertina: Keir Starmer | EPA/TOLGA AKMEN