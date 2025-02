Trump passa agli insulti contro Zelensky: «Comico modesto, dittatore: senza di me non vincerà mai la guerra»

Sul suo social Truth, il presidente Usa risponde a muso duro a quello ucraino, che lo aveva criticato perché vittima della disinformazione russa. Le allusioni sui soldi americani spariti dopo essere stati inviati a Kiev

È un attacco a suon di insulti quello partito da Donald Trump contro Volodymyr Zelensky. Nelle ultime ore i due capi di Stato si sono scambiati pesanti accuse reciproche, dopo i colloqui tra Russia e Usa a Riad su una possibile pace in Ucraina che hanno di fatto escluso Kiev. Trump si era spinto a dare all’Ucraina la responsabilità dell’inizio della guerra, iniziata il a febbraio 2024 con l’invasione russa. Zelensky aveva quindi replicato che il presidente Usa fosse vittima della disinformazione russa. Ed è arrivato quindi il post di Trump, che ha definito il presidente ucraino un «comico di modesto successo» che «ha convinto gli Stati Uniti d’America a spendere 350 miliardi di dollari, per entrare in una guerra che non poteva essere vinta, che non avrebbe mai dovuto iniziare, ma una guerra che lui, senza gli Stati Uniti e “TRUMP”, non sarà mai in grado di risolvere».

Trump ha scritto nel suo post che nella guerra in Ucraina gli Stati Uniti «hanno speso 200 miliardi di dollari in più dell’Europa, e il denaro dell’Europa è garantito, mentre gli Stati Uniti non riceveranno nulla in cambio. Perché Sleepy Joe Biden non ha chiesto l’equalizzazione, in quanto questa guerra è molto più importante per l’Europa che per noi? Abbiamo un grande, bellissimo oceano come separazione».

Poi accusa anche Zelensky, che avrebbe ammesso come metà del denaro americano inviato sia «mancante». E poi aggiunge: «Si rifiuta di avere elezioni, è molto basso nei sondaggi ucraini e l’unica cosa in cui era bravo era suonare Biden “come un violino”. Un dittatore senza elezioni, è meglio che Zelensky si muova in fretta, altrimenti non gli rimarrà più un Paese. Nel frattempo, stiamo negoziando con successo la fine della guerra con la Russia, qualcosa che tutti ammettono che solo “TRUMP” e l’amministrazione Trump possono fare. Biden non ci ha mai provato, l’Europa non è riuscita a portare la pace e Zelensky probabilmente vuole mantenere attivo il “treno della cuccagna”. Amo l’Ucraina, ma Zelensky ha fatto un lavoro pessimo, il suo Paese è in frantumi e MILIONI di persone sono morte inutilmente – E così continua…».