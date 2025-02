Elon Musk si accoda a Trump contro Zelensky, l’attacco in stile Putin: «In America votiamo ogni 4 anni, anche in guerra»

Il miliardario e consigliere di Trump rilancia un tweet in cui si paragona l'Ucraina invasa dalla Russia con gli Stati Uniti durante la Seconda guerra mondiale. Dopo il presidente Usa e il suo vice, è il turno di Musk colpire il presidente ucraino con gli stessi argomenti del Cremlino

Ci mancava anche Elon Musk nel fuoco di fila contro il Volodymyr Zelensky iniziato da Donald Trump. E il consigliere del presidente Usa non si è fatto attendere. Sul suo social X, Musk ha preso di mira il presidente ucraino facendo eco alle critiche già sollevate da Trump, oltre che dalla propaganda del Cremlino da quando la Russia ha invaso l’Ucraina nel febbraio 2022: dai limiti alla libertà di stampa nel Paese in cui vige la legge marziale, alle elezioni presidenziali che non sono più state convocate, di cui tratta anche fact-checking di Open.

L’attacco di Musk

Secondo Musk, Zelensky «non può affermare di rappresentare la volontà del popolo ucraino, a meno che non ripristini la libertà di stampa e smetta di cancellare le elezioni!». Musk ha commentato un post rilanciato sul suo profilo di «Rapid response 47», un account fiancheggiatore dell’amministrazione Trump. In quel tweet si fa un paragone tra l’Ucraina invasa dalla Russia oggi e gli Stati Uniti durante la Seconda guerra mondiale, che non aveva truppe straniere sul proprio territorio o subiva bombardamenti quotidiani sulle proprie città: «In America teniamo elezioni presidenziali ogni quattro anni, anche in tempo di guerra. Abbiamo tenuto elezioni durante la guerra civile. Abbiamo tenuto elezioni durante la seconda guerra mondiale. Prima che il presidente Zelensky decida di fare di nuovo la predica al presidente americano, dovrebbe tenere elezioni anche lui».