«Impossibile gestire i vostri figli», negoziante chiude per Halloween. «Quel che non sopporto è la maleducazione»

La proprietaria di un'erboristeria di Roma ha deciso di abbassare le serrande il 31 ottobre: «Nel 2024 alcuni ragazzini sono entrati nel negozio, causando 120 euro di danni». Le polemiche sui social

«A causa della cosiddetta “festa” di Halloween, il pomeriggio del 31 ottobre siamo costretti a chiudere per l’impossibilità di gestire le scorribande dei vostri piccoli mascherati». Recita così il cartello appeso sulla porta di un’erboristeria a Roma, diventata protagonista di un acceso dibattito sui social. La scelta della proprietaria di abbassare le serrande nella giornata del “dolcetto o scherzetto” ha infatti scatenato critiche e polemiche tra i residenti e anche tra esperti di educazione: «Alcuni gruppi di quartiere hanno condiviso la foto del cartello e i commenti negativi non si sono fatti attendere», racconta la proprietaria, a Repubblica.

«Non ho nulla contro i bambini»

La donna, tuttavia, tiene a chiarire che non nutre alcun astio verso i bambini: «Li amo e loro amano me. Non ho nulla contro di loro. Quest’anno, comunque, non saremo l’unica attività a chiudere per Halloween». La decisione è frutto di esperienze negative vissute negli anni precedenti. «Quel che non sopporto è la maleducazione», spiega Favaro. «Nel 2024 alcuni ragazzini sono entrati nel negozio, causando 120 euro di danni. In particolare, mi è stata rotta un’incensiera realizzata da uno sciamano messicano».

Le critiche sui social

Di fronte al rischio di ripetizioni, l’erborista ha preferito optare per la chiusura, rinunciando a distribuire caramelle ai bambini che bussano alla porta. Una scelta che ha attirato diversi commenti negativi: «Tu sei contro i bambini», ma anche «Sei passivo-aggressiva», tra i quali spiccano anche quelli della scrittrice e consulente in educazione rispettosa Daria Calandrelli, seguita su Instagram da oltre 146mila persone.

