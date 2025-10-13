«Ti faccio fare la fine di Paolo Taormina». La frase choc pronunciata da un bambino di 9 anni in una scuola allo Zen di Palermo

Il piccolo cita il nome del giovane di 21 anni ucciso sabato notte mentre stava sedando una rissa nel suo locale. A riferire l'episodio una sua maestra, oggi in corteo, con tanti palermitani, per dire stop alla violenza

«Ti faccio fare la fine di Paolo Taormina». A dire questo, riferendosi al 21enne freddato mentre stava lavorando nel suo locale a Palermo, è stato un bambino di 9 anni che frequenta la scuola Giovanni Falcone allo Zen, lo stesso quartiere dove vive il fermato per l’omicidio, Gaetano Maranzano di 28 anni, che ha confessato di avere sparato. A riferirlo è stato un insegnante della scuola Falcone al sit-in, davanti alla Prefettura, dove si è fermato il corteo di mille persone, che ha sfilato in una marcia silenziosa con le candele accese e i cartelli in alto per dire basta alla violenza.

«Ormai il quartiere è fuori controllo»

«Amo il mio lavoro, io provengo dallo Zen ma ormai nel quartiere il tasso di criminalità è fuori controllo – ha detto l’insegnante parlando al microfono – Aiutateci, da soli non ce la possiamo fare. La metà dei bambini tenta ogni giorno di scappare dalla scuola o non si presenta affatto. C’è una situazione insostenibile. Aiutateci».

In mille sfilano a Palermo

La «marcia silenziosa per fare rumore» è stata organizzata oggi da Cgil, Cisl, Uil e Acli e cui hanno aderito anche associazioni di categoria, come la Confcommercio, indetta dopo l’omicidio di Paolo Taormina. In Piazza Massimo ci sono circa mille persone, tra cui molti familiari di ragazzi uccisi senza un movente specifico. Nel corteo sono esposti striscioni, alcuni con le foto delle vittime, e tanti ragazzi che partecipano tengono in mano cartelli contro la violenza.