Prova a fermare il pestaggio di un ragazzo, ucciso con un colpo in fronte: la morte di Paolo Taormina a 21 anni, davanti al locale dei genitori a Palermo

Il ragazzo è stato freddato tra i tavolini del locale della sua famiglia. La rissa di notte nel cuore della movida palermitana. L'omicidio è stato ripreso dalle telecamere della zona

Si era messo in mezzo per difendere un ragazzo picchiato da un gruppo di giovani Paolo Taormina, 21 anni, ucciso la notte scorsa con un colpo di pisola alla testa a Palermo. A pochi metri dal Teatro Massimo, in piazza Spinuzza nel cuore della movida palermitana, Taormina era intervenuto per sedare una rissa. Un gruppo di ragazzi stava infatti picchiando un altro, ormai finito a terra. All’arrivo di carabinieri e ambulanza per il 21enne non c’era più nulla da fare.

Come è stato ucciso Paolo Taormina

Sono le 3.30 quando un gruppetto di giovanissimi ha iniziato una rissa tra i tavolini dell’ «O’ Skruscio», locale di proprietà dei genitori di Taormina. Alcuni ragazzi stavano picchiando un altro giovane, quando il 21enne ha provato a calmare gli animi. Il suo intervento sembrava aver riportato la calma. Ma all’improvviso, uno del gruppo ha estratto una pistola e ha colpito da vicino Taormina puntando alla sua fronte. Dopo l’esplosione del colpo, il gruppo si è dileguato a bordo degli scooter.

Che cos’è la Champagneria e la violenza nella movida di Palermo

La zona del centro di Palermo dov’è avvenuto l’omicidio del ventunenne Paolo Taormina, che comprende una serie di piazzette e stradine tra via Maqueda e via Roma che s’intersecano tra loro, di fronte il teatro Massimo, è nota come ‘Champagneria’. E’ un luogo di ritrovo serale di migliaia di giovani, nel week end, che sostano davanti alle decine di locali dove soprattutto si bevono alcolici. Diverse volte alla Champagneria sono scoppiate risse, scazzottate e sono intervenuti polizia e carabinieri.

In questa zona della movida palermitana, teatro spesso di violenza tra i giovani, le forze dell’ordine, soprattutto negli ultimi due anni, effettuano spesso blitz nelle operazioni denominate “Alto impatto”, identificando le persone, e multando i gestori dei locali perchè occupano il suolo pubblico con tavoli e sedie e per altre violazioni amministrative. Nell’agosto 2024 proprio in via Spinuzza, dov’è avvenuto il delitto del giovane, le forze e dell’ordine fermarono due giovani su un ciclomotore e addosso ai due furono trovati una pistola Beretta con matricola abrasa, col caricatore con 8 colpi, e pure un proiettile calibro 38, una piccola quantità di hashish e mille euro in contanti.