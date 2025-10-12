Ultime notizie Cessate il fuocoDelitto di GarlascoDonald TrumpFedezGaza
Le foto con la figlia e il pendente a forma di pistola: chi è Gaetano Maranzano, il 28enne arrestato per l’omicidio di Paolo Taormina a Palermo

12 Ottobre 2025 - 14:30 Alba Romano
Gaetano Maranzano ha confessato il delitto. Al momento dell'arresto, si trovava in casa con la compagna

Si chiama Gaetano Maranzano e ha 28 anni il giovane sospettato dell’omicidio di Paolo Taormina, il 21enne ucciso nella notte tra sabato 11 e domenica 12 ottobre fuori dal pub gestito dalla sua famiglia a Palermo. Il 28enne è stato fermato dai carabinieri del comando provinciale e, stando alle prime informazioni, risiede nel quartiere zen del capoluogo siciliano.

Le foto con la figlia sui social

L’ultimo foto pubblicata su TikTok da Maranzano conta oltre 31 mila visualizzazioni. A corredo del post c’è un sottofondo musicale e parlato in cui si sente: «Tu mi arresti e per che cosa? Per l’omicidio di Michele Navarra…». Il giovane appare con una barba lunga e diverse collane dorate, tra cui una con un pendente a forma di revolver. In un’altra foto, il giovane mostra la figlia piccola, che dovrebbe compiere un anno proprio in questi giorni, con addosso le collane del padre e il pendente con la pistola in miniatura.

La confessione del delitto

Al momento dell’arresto, Maranzano si trovava in casa insieme alla compagna. Il 28enne ha sùbito ammesso il delitto e ha riferito ai carabinieri di aver incontrato casualmente la vittima la scorsa notte mentre interveniva per sedare una rissa. Maranzano ha raccontato che Taormina tempo prima aveva importunato la sua compagna e che, vedendoselo davanti, ha perso il controllo e l’ha colpito. Gli inquirenti stanno passando al vaglio le telecamere di sorveglianza per verificare la sua versione dei fatti.

