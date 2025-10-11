Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpGaza
Uccide la moglie malata di 86 anni e si lancia dal terzo piano, la tragedia a Mirandola: è il secondo caso nel Modenese

11 Ottobre 2025 - 13:05 Giulia Norvegno
embed
Ambulanza
Ambulanza
L'uomo avrebbe strangolato la moglie prima di togliersi la vita. Un caso simile a quello di un altro pensionato, che da tempo conviveva con la consorte affetta da Alzheimer

Ha ucciso la moglie e si è poi tolto la vita un anziano di 86 anni, trovato senza vita nel cortile della palazzina in cui viveva la coppia a Mirandola. L’uomo si è gettato dal terzo piano, dopo aver tolto la vita alla moglie sua coetanea strangolandola. Secondo le prime informazioni, la donna era affetta da demenza senile.

Qualche giorno fa a Castelfranco, sempre nel Modenese, un altro pensionato aveva ucciso, sgozzandola, l’anziana moglie affetta da Alzheimer. L’uomo si era lanciato da una finestra, morendo sul colpo.

