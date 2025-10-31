Poliziotto saluta via radio all’ultimo giorno di carriera, gli risponde la figlia da una volante: l’emozionante passaggio di consegne – Il video

La figlia di Moreno Fernandez ne ha seguito le orme e frequenta il corso per commissari alla Scuola superiore di polizia

Dopo 35 anni di servizio tra le fila della Polizia di Stato, dal 1° novembre Moreno Fernandez, primo dirigente della Questura di Roma, sarà ufficialmente in pensione. Dopo una vita in uniforme, che l’ha portato a dirigere numerosi commissariati, nel suo ultimo giorno di attività l’uomo ha rivolto un saluto via radio ai colleghi dalla sala operativa della questura. Al termine del suo discorso, però, da un’auto della polizia è arrivata, sempre via radio, una risposta inaspettata: era la figlia Giulia, che sta seguendo le sue orme frequentando il corso commissari alla Scuola superiore di polizia. A sentire le parole della ragazza, piene di affetto ma anche di stima, gli occhi dell’uomo si sono riempiti di commozione.

La sorpresa della figlia

«Ciao papà – esordisce la ragazza – probabilmente sono l’ultima voce che pensavi di ascoltare in quest’ultimo saluto via radio». «Sono qui per dirti quanto sono fiera e orgogliosa di te, del poliziotto che sei stato, che sei e che continuerai ad essere», prosegue. «Sempre in prima linea e senza mai arretrare, come dici tu. Ed è proprio questo che fa di te un grande poliziotto ed è il motivo per cui hai lasciato un segno indelebile nel cuore di tutte le persone con cui hai lavorato». La ragazza si impegna poi a portare avanti l’eredità di Fernandez, «un grande dirigente per la Polizia di Stato e soprattutto un grande papà per me». Alla fine della comunicazione la sala operativa esplode in un applauso.