Il dolore di Andrea Delogu, dopo aver perso il fratello Evan. Parla papà Walter: «Mio figlio era un angelo. Con lui mi ero riscattato»

Ballando con le Stelle andrà in onda, ma probabilmente non ci sarà la conduttrice, in gara nel vip show. Per la famiglia parla il papà: «Quando è nato ho chiesto a Dio che non mi assomigliasse, perché nella vita ne ho fatte di tutti i colori: le droghe, la malavita, la galera. Il karma ha sbagliato mira, avrebbe dovuto colpire me»

«Mio figlio era un angelo». A parlare a Repubblica è Walter Delogu, padre della conduttrice Andrea e di Evan, morto a 18 anni in un incidente in moto a Igea Marina mercoledì 29 ottobre. Andrea, che ha dovuto lasciare improvvisamente il programma Ballando con le stelle in cui partecipava, è chiusa nel suo dolore. A parlare a nome della famiglia è il papà, a lungo collaboratore Vincenzo Muccioli nella comunità di San Patrignano e autista di ambulanze, oggi in pensione. Evan era «un ragazzo molto equilibrato, onesto. Un dono. Quando è nato ho chiesto a Dio che non mi assomigliasse, perché nella vita ne ho fatte di tutti i colori: le droghe, la malavita, la galera. La mia è stata una discesa agli inferi velocissima. Sono entrato a San Patrignano che avevo 23 anni. Ma dopo dodici anni in comunità sono riuscito a rifarmi una vita: il lavoro al 118, poi nelle auto-mediche. Dopo che mia figlia ha scritto un libro e ne ho scritto uno anch’io, “Il braccio destro”, riferito a Muccioli. Poi è arrivato Evan, questo ragazzo fantastico. Il karma ha sbagliato mira, avrebbe dovuto colpire me».

«Quando io e mia moglie siamo arrivati gli avevano steso sopra un lenzuolino bianco»

Oggi Delogu gira l’Italia facendo relazioni antidroga in scuole e teatri. Anche in questa missione educativa il figlio lo aveva aiutato: «Mi traduceva dall’inglese i documenti sulle nuove droghe che trovavo su internet. Gli dicevo: fortuna che tu non hai problemi. Invece è morto. Ma ha perso il controllo della moto da solo, non ha fatto male a nessuno. Quando io e mia moglie siamo arrivati gli avevano steso sopra un lenzuolino bianco. Mi hanno chiamato mentre andavo a scuola guida: volevo prendergli una macchina, con quella moto cominciavo ad aver paura».

Una moto da vendere e una macchina da tenere

Il padre ha proseguito raccontando la fatica di andare avanti avendo intorno tutti i ricordi del figlio, ancora vividi. «Ho scritto che stanotte ho dormito nel suo letto, che lo prendevo in giro dicendo che non beveva e non fumava, quindi era un angelo o un talebano. E che la sua amata moto, il suo bolide, l’avrei venduta. Gli ho scritto: amore tra non poco ti raggiungerò e rideremo insieme, della morte non ho più paura». Evan Delogu era nato dal secondo matrimonio del padre. I funerali sono stati celebrati oggi, venerdì 31 ottobre.

Il cordoglio di Ballando con le Stelle

Alla conduttrice Andrea Delogu è arrivato in queste ore il cordoglio dei concorrenti e dello staff di Ballando con le Stelle, la trasmissione in cui la showgirl era impegnata in queste settimane. «Non ci sono parole. Solo tanto dolore. Ti abbraccio fortissimo Andrea», è il messaggio che la concorrente Barbara D’Urso ha condiviso sui social. «Devastati da questa tragica notizia, siamo vicini al tuo cuore. Marcella e Chiquito», sono le parole di un’altra concorrente, Marcella Bella e del suo maestro. Domani sera il programma dovrebbe andare in onda, ma la presenza di Delogu resta incerta. Non hanno sciolto il dubbio le parole di Milly Carlucci, in collegamento ieri con La vita in diretta: «La vita è piena di tranelli, purtroppo mentre tu sei serenamente per la tua strada, ti capitano delle cose che non si possono nemmeno immaginare, come la perdita di un fratello: una cosa inenarrabile. Ma noi siamo come i circensi, come i teatranti, è la crudeltà del nostro mestiere: dobbiamo andare comunque in onda, qualsiasi cosa succede, perché il nostro compito è portare evasione e speranza».