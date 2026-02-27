Il momento del deragliamento del tram della linea 9 a Milano – Il video

Il momento esatto dell'impatto ripreso da una dash cam

Un tranquillo pomeriggio di banale traffico a Porta Venezia, la dash cam che riprende le strade, un rider davanti, il semaforo rosso e all’improvviso ecco che compare il tram, a velocità sostenuta. Deraglia, andandosi a schiantare contro un palazzo. Queste le immagini riprese da un’auto che ha, suo malgrado, cristallizzato il momento dell’impatto nel deragliamento della linea 9, che ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altre 39.

L’impatto del tram deragliato visto dalle auto ferme al semaforo

Nelle immagini si vede il mezzo uscire dai binari a forte velocità, inclinandosi vistosamente. Il tutto avviene davanti agli automobilisti fermi, fortunatamente almeno loro, al semaforo che risultava rosso. Subito dopo il boato c’è chi ferma il veicolo, mette le quattro frecce e scende dall’auto per dare una mano.