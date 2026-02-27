Milano, deraglia tram della linea 9. Le immagini dei vigili del fuoco – Il video

L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) è intervenuta con automediche, auto infermieristica, ambulanze e due mezzi di coordinamento maxiemergenze

Queste le immagini, girate dai vigili del Fuoco presenti sul posto per soccorrere i feriti del deragliamento di un tram della linea 9 a Milano, in zona Porta Venezia. Due le vittime. I feriti, 38, sono tutti passeggeri del mezzo che ad alta velocità è uscito dai binari, poco dopo le 16 di oggi, venerdì 27 febbraio, in viale Vittorio Veneto.

Tram deragliato, le forze in campo per i feriti

«In attesa di comprendere come sia potuto accadere un fatto tanto grave che, purtroppo, dalle prime notizie, ha provocato il decesso di una persona e il ricovero di un ferito in codice rosso, ringrazio la macchina del soccorso dell’emergenza entrata prontamente in funzione per garantire assistenza a tutti i cittadini rimasti coinvolti nell’incidente», ha dichiarato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, commentando in una nota lo schianto. L’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) è intervenuta con 19 mezzi: 3 automediche, 1 auto infermieristica, 13 ambulanze e 2 mezzi di coordinamento maxiemergenze. Il report provvisorio dei pazienti indica 6 pazienti in codice giallo e 32 pazienti in codice verde.