Questa tecnica non “estrae” il vaccino Covid. Un’altra inutile e pericolosa trovata No Vax

Circola un video dove viene ripreso un braccio inciso, una coppetta che risucchia il sangue e un contenitore dove il liquido si separa e si addensa. La clip circola con una promessa, ovvero mostrare la fantomatica rimozione del vaccino anti Covid dal corpo umano. Secondo ambienti no vax, quelle immagini proverebbero che attraverso le cosiddette “bańki” si possano eliminare vaccino e coaguli di sangue. Ma le cose non stanno così.

Per chi ha fretta

Il filmato mostra la pratica delle bańki mokre (wet cupping), una tecnica della cosiddetta “medicina alternativa”.

Non esiste alcuna possibilità di rimuovere un vaccino dal corpo tramite questo metodo.

Il sangue che si addensa nel contenitore coagula per un processo naturale dopo la fuoriuscita dal corpo.

Non ci sono prove scientifiche solide che dimostrino benefici clinici delle bańki secondo la medicina basata sulle evidenze.

Se praticata senza adeguate condizioni igieniche può comportare complicazioni.

Analisi

Il video viene accompagnato dal seguente testo:

Video del 2022, estrazione di sangue da ragazzo appena sierato. GUARDATE IL SANGUE COME ESCE GIÀ COAGULATO (IMPILAMENTO DI LIVELLO 3).

Cosa si vede nel video

Le immagini mostrano una tecnica nota come wet cupping, o Hijama nei Paesi arabi. A differenza della versione “secca” che crea solo un effetto di suzione sulla pelle, quella “umida” prevede piccole incisioni per favorire la fuoriuscita di sangue, come in questo caso.

Nel video si sente una voce in russo che descrive la procedura. Solo nel finale viene fatto un riferimento a una “sostanza iniettata”, senza specificare il vaccino.

Perché la tecnica è priva di fondamento

I vaccini contro il Covid-19 vengono inoculati in profondità nel muscolo deltoide. Invece, la procedura visibile nel video interessa gli strati superficiali della pelle. Basterebbe solo questo fatto a smontare l’intera narrazione del video.

Di fatto, non esiste alcun metodo per “estrarre” un vaccino dall’organismo dopo l’iniezione. L’idea che basti incidere la pelle e aspirare sangue per eliminarlo non ha basi biologiche.

Il sangue che coagula è un fenomeno normale

Un altro elemento usato per sostenere la tesi no vax riguarda la presenza di parti più dense nel contenitore, descritte come “coaguli causati dal vaccino”. Nel video si vede chiaramente che il sangue fuoriesce in forma liquida e si addensa successivamente nel recipiente, ma è un processo fisiologico: in condizioni normali il sangue coagula in breve tempo dalla fuoriuscita dai vasi sanguigni. Il filmato, inoltre, è montato e non consente di stabilire con precisione il tempo trascorso prima della coagulazione.

Una pratica pericolosa

La tecnica mostrata nel video non è priva di rischi. Non si tratta di una procedura medica standardizzata e, se praticata senza adeguate condizioni igieniche o da personale non qualificato, può comportare diverse complicazioni come: infezioni cutanee, trasmissione di malattie ematiche, sanguinamento eccessivo, anemia (se ripetuta frequentemente), cicatrici o lesioni cutanee permanenti.

Conclusioni

Il video virale non mostra la rimozione di alcun vaccino. Ritrae una pratica di coppettazione umida, nota da secoli e priva di fondamento scientifico.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.