«I vaccini sono armi di distruzione di massa»: cosa dice davvero Donald Trump nel video dell’ordine esecutivo

Un video di 19 secondi mostra il Presidente Donald Trump mentre sembra classificare i vaccini anti-Covid come «armi di distruzione di massa». Sebbene le immagini siano autentiche e risalgano al dicembre 2025, l'analisi dell'audio rivela l'evidente manipolazione

Un video di 19 secondi sta circolando su Facebook e Instagram, alimentando le teorie del complotto dei movimenti NoVax. Nelle immagini, il Presidente Donald Trump appare solenne mentre annuncia una decisione senza precedenti: la classificazione formale dei vaccini COVID come «armi di distruzione di massa». Trump parla di «300.000 morti ogni anno» e paragona gli effetti del siero a quelli di una bomba. Il video originale proviene direttamente dai canali ufficiali della Casa Bianca del dicembre 2025, ma un’analisi dell’audio rivela una verità molto diversa dalla versione che appare sui social.

Per chi ha fretta

Un video virale mostra Donald Trump mentre firma un ordine esecutivo e definisce i vaccini COVID “armi di distruzione di massa”.

Le immagini sono reali e risalgono al 15 dicembre 2025, tratte dal canale YouTube ufficiale della Casa Bianca.

L’audio originale è stato alterato: la parola “fentanyl” è stata sostituita con “COVID vaccine”.

Il provvedimento originale di Trump riguardava l’emergenza oppioidi e la lotta ai cartelli della droga, non la campagna vaccinale.

Analisi

Il video che sta circolando sui social non è un prodotto dell’intelligenza artificiale generativa (come i deepfake integrali), ma una forma di manipolazione audio su una base video autentica.

Un reel con il video alterato pubblicato su Facebook.

Il discorso originale del 15 dicembre 2025

Il 15 dicembre 2025, Donald Trump ha tenuto una conferenza stampa per annunciare misure drastiche contro il traffico di fentanyl. Nel video ufficiale della Casa Bianca, il passaggio incriminato recita:

Ecco perché oggi sto compiendo un altro passo per proteggere gli americani dal flagello del fentanyl mortale che inonda il nostro Paese… Stiamo classificando formalmente il fentanyl come un’arma di distruzione di massa (WMD), che è quello che è. Nessuna bomba fa quello che sta facendo questo.

La sostituzione dei termini

Gli autori del video manipolato hanno isolato la traccia audio e, mantenendo la cadenza e il tono di voce del Presidente, hanno inserito le parole “COVID vaccine” al posto di “fentanyl”. Anche il dato dei 300.000 morti è stato decontestualizzato. Infatti,Trump faceva riferimento alle proiezioni della crisi degli oppioidi negli Stati Uniti, un’emergenza sanitaria che l’amministrazione ha deciso di equiparare a una minaccia terroristica o chimica per sbloccare fondi e poteri speciali di intervento militare al confine.

Un reel con il video alterato pubblicato su Instagram.

Conclusioni

Il video è alterato. Non esiste alcun atto ufficiale della Casa Bianca che classifichi i vaccini come armi di distruzione di massa. La clip è un montaggio ingannevole che sfrutta un reale provvedimento contro il traffico di fentanyl per veicolare disinformazione medica e alimentare il sentimento NoVax attraverso la figura di Donald Trump.

