Il complotto dei vaccini biogenici iniettati a nostra insaputa

Secondo una sedicente infermiera inietterebbero i "vaccini biogenici" contro il nostro consenso

Diverse condivisioni Facebook riportano lo screen di un articolo di stampo No vax, dove si sostiene che i vaccini Covid in quanto riconosciuti come «vaccini biogenici» dalle autorità sanitarie americane, sarebbero per questo iniettabili contro la volontà dei pazienti. Questi verrebbero quindi vaccinati a loro insaputa. Un vero e proprio complotto in atto per vaccinare tutta la popolazione. Ma le fonti quali sarebbero?

Per chi ha fretta:

La fonte è The People’s Voice, un sito Web specializzato nel diffondere fake news complottiste e mediche.

A sua volta la testata si basa su un tweet di Valerie Anne Smith, altrettanto nota per diffondere disinformazione sui vaccini.

A sua volta Smith riporta una clip che ritrae una sedicente infermiera whistleblower, che rivelerebbe il complotto dei vaccini biogenici iniettati senza consenso.

Il video proviene dal canale TikTok @politicsarefake account altrettanto noto per la diffusione di fake news.

In tutto questo non c’è una reale prova documentata.

Analisi

Le condivisioni riguardo a questo complotto dei vaccini vaccini biogenici riportano il titolo di un articolo dello scorso ottobre pubblicato su The People’s Voice, sito noto per la diffusione di fake news complottiste e mediche:

Gli ospedali hanno silenziosamente riclassificato i vaccini come “biogenici”, consentendo iniezioni senza consenso

I vaccini biogenici possono essere iniettati contro il nostro consenso?

L’articolo sui vaccini biogenici reca la firma di Baxter Dmitry. Dietro questo pseudonimo si cela un personaggio coevo agli ambienti che diffondono fake news a scopo ideologico. La sua fonte principale è un tweet di Valerie Anne Smith. La donna sostiene di essere “guarita” dalla schizofrenia e dall’anoressia grazie a una dieta chetogenica, affermazioni prive di fondamento, oltre a essere pericolose.

Infine, Smith nel suo tweet condivide la clip di una sedicente whistleblower, sul canale TikTok @politicsarefake, attualmente privato. La clip si trova anche in altri canali e piattaforme, compresa Facebook. Non sappiamo niente di questa donna. Non ci sono documentazioni che dimostrano un tale complotto in atto. Abbiamo solo congetture.

Conclusioni

Il complotto dei vaccini biogenici iniettati senza consenso è privo di fondamento. Le fonti a supporto sono mere congetture riportate da personaggi e canali noti per diffondere fake news complottiste e pseudo-mediche.

