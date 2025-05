Pfizer avverte gli uomini vaccinati di non fare sesso con donne fertili? Il comunicato non esiste

La fonte è il libro di una nota No vax

Tornano le condivisioni Facebook di stampo No vax riguardo al presunto pericolo che i vaccinati Covid trasmettano le proteine Spike sessualmente, inducendo nei partner infertilità e altri non meglio dimostrati eventi avversi. Parliamo anche dell’ennesima fake news dove Pfizer confermerebbe la stessa narrazione. Dovremmo dedurne allora che esista un comunicato ufficiale della società. Ma nessuno lo menziona.

Per chi ha fretta:

Un articolo di The People’s Voice sostiene che Pfizer mette in guardia gli uomini vaccinati.

Secondo la narrazione basata su una vecchia conferenza le Spike dei vaccini causerebbero infertilità.

Naomi Wolf rilancia questi contenuti per promuovere il suo libro, intitolato Pfizer Papers.

Non esistono studi che confermano questa narrazione, mentre tutti quelli seri la escludono.

Non esiste un comunicato Pfizer che corrisponda alla narrazione in oggetto.

Analisi

Le condivisioni sul presunto comunicato Pfizer riportano lo screen di un post col seguente titolo:

Pfizer avverte gli uomini vaccinati di non avere rapporti sessuali con donne in età fertile

Verificato dalla community di The People’s Voice

Non esiste un comunicato Pfizer che mette in guardia gli uomini vaccinati

Non esiste comunicato Pfizer ufficiale che confermi la narrazione riportata nell’articolo, come ha constatato già il collega Michelangelo Coltelli per Butac. Il fatto che il contenuto risulti «Verificato dalla community di The People’s Voice» non garantisce niente. Si tratta infatti di un sito Web noto per diffondere fake news. Per altro l’autore riprende il contenuto di un video che avevamo già trattato in un articolo del giugno 2023. Si tratta di una conferenza in cui il patologo Arne Burkhart sostiene che esistano prove scientifiche credibili secondo cui le Spike dei vaccini Covid sostituiscano lo sperma. Ma non esistono prove scientifiche credibili che supportino tale affermazione. Mentre invece abbiamo evidenze del contrario.

La prima valutazione dell’effetto dei vaccini mRNA sulla fertilità maschile è apparsa nel 2021 sulla rivista Fertility and Sterility. I ricercatori hanno quindi potuto escludere che i vaccini Covid possano influire negativamente sulla fertilità maschile. Una meta-analisi condotta nel 2022 e pubblicata sulla rivista scientifica Vaccine ha esaminato la letteratura scientifica e gli studi sulla fertilità – in entrambi i sessi – correlata ai vaccini. Tale meta-analisi ha concluso che «sulla base degli studi pubblicati finora, non vi è alcuna prova scientifica di alcuna associazione tra vaccini COVID-19 e compromissione della fertilità negli uomini o nelle donne».

The People’s Voice nel rilanciare la narrazione riporta una condivisione su Twitter (oggi X) di Naomi Wolf della conferenza di Burkhart, con la seguente didascalia:

Nei Pfizer Papers, l’azienda avverte gli uomini vaccinati di non avere rapporti sessuali con donne in età fertile, ma non spiega il perché, se non che è chiaro che un fattore che temono nell'”esposizione” al vaccino è lo sperma. Questo potrebbe essere ciò di cui Pfizer aveva paura.

Ma «Pfizer Papers» è il titolo del libro di cui Wolf è autrice e che promuove. Inolte sia Wolf che Burkhart sono noti per aver diffuso pericolose bufale sulla Covid-19 e sui vaccini.

In the Pfizer Papers, Pfizer warns vaccinated men not to have intercourse with childbearing age women but they do not say why, except that it's clear that something they fear in "exposure" to the vaccine is via sperm. This may be what Pfizer was afraid of. https://t.co/KODppz2wif — Dr. Naomi Wolf. 8 NYT Bestsellers. DPhil, Poetry. (@naomirwolf) April 21, 2025

Conclusioni

Non esiste un comunicato Pfizer che raccomanda agli uomini vaccinati contro la Covid-19 di non fare sesso con donne fertili. Esistono invece numerosi studi che hanno constatato come vaccinarsi non influisca negativamente sulla fertilità maschile e femminile.

