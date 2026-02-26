Sanremo, il testo della canzone “Naturale” di Leo Gassmann

Il brano in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo

Dopo l’esibizione emozionata della prima serata, il giovane cantautore Leo Gassmann, figlio degli attori Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz, si esibirà per la seconda volta questa sera, giovedì 26 febbraio. Partecipa alla sua terza edizione di Sanremo con un brano dal titolo Naturale, scelto da Carlo Conti all’interno di una rosa di tre proposte del cantautore romano. Una canzone che segna un primo ponte simbolico dell’artista dal genere pop, predominante nel brano, al country-folk, tema centrale nel suo nuovo album, Vita vera Paradiso, in uscita il 10 aprile. Nonostante le pagelle dei giornalisti che lo avevano portato a commentare: «come fai a valutare 30 canzoni in così poco tempo al primo ascolto?», continua il suo percorso di maturazione musicale e artistica, tra musica, cinema e fiction.

Estratto del testo di «Naturale» di Leo Gassmann

«Ma non vale se ora mi guardi

Con quegli occhi lucidi e mi macchi

La felpa con il nero dell’eyeliner

Tu che sei più bella al naturale

Se ci rivedremo tra vent’anni

Avremo ancora voglia di spaccarci il cuore a metà

Ma la verità è che fare la pace alla fine è più naturale

Stella adesso piange con le amiche e sua con sua madre

Con gli sconosciuti per strada e con il suo cane

Che ci siamo fatti così male, così male, così male

Così, senza volerlo»

Testo e musica: Francesco Savini, Mattia Davi, Alessandro Casali, Leo Gassmann

