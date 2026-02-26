Sanremo, il testo della canzone “Naturale” di Leo Gassmann
Dopo l’esibizione emozionata della prima serata, il giovane cantautore Leo Gassmann, figlio degli attori Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz, si esibirà per la seconda volta questa sera, giovedì 26 febbraio. Partecipa alla sua terza edizione di Sanremo con un brano dal titolo Naturale, scelto da Carlo Conti all’interno di una rosa di tre proposte del cantautore romano. Una canzone che segna un primo ponte simbolico dell’artista dal genere pop, predominante nel brano, al country-folk, tema centrale nel suo nuovo album, Vita vera Paradiso, in uscita il 10 aprile. Nonostante le pagelle dei giornalisti che lo avevano portato a commentare: «come fai a valutare 30 canzoni in così poco tempo al primo ascolto?», continua il suo percorso di maturazione musicale e artistica, tra musica, cinema e fiction.
Estratto del testo di «Naturale» di Leo Gassmann
«Ma non vale se ora mi guardi
Con quegli occhi lucidi e mi macchi
La felpa con il nero dell’eyeliner
Tu che sei più bella al naturale
Se ci rivedremo tra vent’anni
Avremo ancora voglia di spaccarci il cuore a metà
Ma la verità è che fare la pace alla fine è più naturale
Stella adesso piange con le amiche e sua con sua madre
Con gli sconosciuti per strada e con il suo cane
Che ci siamo fatti così male, così male, così male
Così, senza volerlo»
Testo e musica: Francesco Savini, Mattia Davi, Alessandro Casali, Leo Gassmann