Sanremo, l’emozione di Jovanotti per il duetto tra Gianni Morandi e Tredici Pietro: «Padre e figlio (e spirito musicale) sul palco» – Il video

Il cantante commenta sui social l'esibizione durante la serata dei duetti: «Immenso Gianni, magico Pietro»

«Qui ci si emoziona. Padre e figlio (e spirito musicale) insieme sul palco della nostra musica». Così Jovanotti commenta sui social l’esibizione di Tredici Pietro e del padre Gianni Morandi durante la serata dei duetti al Festival di Sanremo 2026. «Immenso Gianni, magico Pietro», si legge. A sorpresa, l’artista emiliano è salito sul palco per duettare con il figlio sulle note di Vita, celebre brano reso famoso insieme a Lucio Dalla. Tredici Pietro ha aggiornato il pezzo evergreen inserendo alcuni versi rappati, rendendo l’esibizione contemporanea senza snaturarne l’anima originale.

«Con 10 ore di fuso orario guardare Sanremo su RaiPlay all’alba – scrive su Instagram – è un piacevole trip (commentandolo con messaggi con @terrywho_cartoons che lo guarda in Italia e tifa per #asereje). Ho messo Tredici Pietro come soundtrack perché io sono lo zio Lorenzo essendo “bro” di suo padre Morandi e perché ha un bel pezzo. Il festivalone è sempre un rito collettivo catartico anche a 20mila km di distanza dalla riviera dei fiori. Conti e Pausini, vinca il migliore e saluti dall’Australia!», conclude.

L’abbraccio tra Gianni Morandi e Tredici Pietro

Al termine dell’esibizione all’Ariston dei Morandi, l’emozione esplode in un abbraccio tra padre e figlio. «Gianni, questa è casa tua», lo rassicura Carlo Conti. «Ero tesissimo. Come sono andato?», chiede Morandi, e Tredici Pietro risponde sorridendo: «Secondo me sei andato molto bene. Si vede che l’hai fatta un paio di volte». Un momento di musica e famiglia che ha conquistato il cuore del pubblico.

L’altra reunion familiare sul palco

Ma durante la serata delle cover c’è stato un’altro momento familiare: tra le ballerine che si sono esibite durante la performance di Raf c’era anche sua figlia Bianca.

