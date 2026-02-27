«Fulminacci, a volte non ti capisco»: le “parole” di Francesca Fagnani a Sanremo. E lui: «La belva che a volte c’è in te, quando c’è» – Il video

L'artista in gara a Sanremo e la giornalista di Belve interpretano "Parole, parole" di Mina

Parole, parole. Quelle reinterpretate da Fulminacci insieme a Francesca Fagnani sul palco dell’Ariston durante la serata dei duetti. La giornalista sostituisce il celebre «Che cosa sei?» con un «Che belva sei?», ribaltando il brano di Mina: Fulminacci, in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, diventa la “tigre di Cremona”, mentre Fagnani, ideatrice e conduttrice di Belve (che ricomincia il 21 aprile 2026 su Rai2), interpreta il ruolo dell’attore italiano Alberto Lupo. Un approccio originale alla leggenda Mina: non cercare di imitarla, ma divertirsi con intelligente ironia. E così è stato.

