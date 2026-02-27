Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
CULTURA & SPETTACOLOFestival di SanremoFrancesca FagnaniMusicaRaiSuoni e VisioniTvVideo

«Fulminacci, a volte non ti capisco»: le “parole” di Francesca Fagnani a Sanremo. E lui: «La belva che a volte c’è in te, quando c’è» – Il video

27 Febbraio 2026 - 23:09 Anna Clarissa Mendi
embed
festival-sanremo-2026-fulminacci-fagnani
festival-sanremo-2026-fulminacci-fagnani
L'artista in gara a Sanremo e la giornalista di Belve interpretano "Parole, parole" di Mina

Parole, parole. Quelle reinterpretate da Fulminacci insieme a Francesca Fagnani sul palco dell’Ariston durante la serata dei duetti. La giornalista sostituisce il celebre «Che cosa sei?» con un «Che belva sei?», ribaltando il brano di Mina: Fulminacci, in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, diventa la “tigre di Cremona”, mentre Fagnani, ideatrice e conduttrice di Belve (che ricomincia il 21 aprile 2026 su Rai2), interpreta il ruolo dell’attore italiano Alberto Lupo. Un approccio originale alla leggenda Mina: non cercare di imitarla, ma divertirsi con intelligente ironia. E così è stato.

Lo speciale su Sanremo 2026

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

«Se avete successo non fate come Fedez», Naike Rivelli contro il rapper in gara a Sanremo: «Quello che ho visto è sconvolgente» – Il video

2.

Sanremo, il pubblico boccia i brani migliori della seconda serata e premia (ancora) Fedez e Masini – Le pagelle

3.

Sanremo, il Codacons denuncia Dargen all’Agcom per pubblicità occulta. La replica del cantante (che scherza con Open): «Non ho accordi» – Il video

4.

Festival di Sanremo, 9 milioni davanti alla tv per la seconda serata: così Carlo Conti perde quasi 3 milioni di spettatori rispetto al 2025

5.

La perdita dei genitori, X Factor e lo sbarco a Sanremo: chi è la 22enne Angelica Bove

leggi anche
festival-sanremo-2026-dargen-pace
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, da «Il Disertore» a «Gam Gam» fino a Chaplin e Papa Francesco: il potente messaggio contro le guerre di Dargen D’Amico – Il video

Di Anna Clarissa Mendi
morandi tredicipietro sanremo
CULTURA & SPETTACOLO

Colpo di scena a Sanremo, Gianni Morandi canta a sorpresa con Tredici Pietro nella serata delle cover: l’abbraccio padre-figlio commuove l’Ariston – Il video

Di Ugo Milano
bacio levante gaia sanremo
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, Levante e Gaia si baciano, ma la Rai allontana l’inquadratura. Scoppia la polemica social: «Censura» – Il video

Di Ygnazia Cigna
festival-sanremo-2026-bianca-balti
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, splendida Bianca Balti all’Ariston: «Sono qui per godermela anche per chi ha sofferto» – Il video

Di Ugo Milano