Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
CULTURA & SPETTACOLOBianca BaltiFestival di SanremoMusicaRaiSuoni e VisioniTv

Sanremo, splendida Bianca Balti all’Ariston: «Sono qui per godermela anche per chi ha sofferto» – Il video

27 Febbraio 2026 - 21:56 Ugo Milano
embed
festival-sanremo-2026-bianca-balti
festival-sanremo-2026-bianca-balti
La supermodella entra radiosa e ogni sua parola è un messaggio: «Sono felicissima di essere qui»

«Che emozione, sembra passato solo un giorno dall’anno scorso». Così Bianca Balti, tornata sul palco dell’Ariston come co-conduttrice della serata delle cover, racconta il suo ritorno, che quest’anno ha un significato molto diverso. «Lo testimoniano anche i capelli, no?», scherza, ricordando che nel 2025 aveva calcato lo stesso palco subito dopo aver terminato la chemioterapia per un tumore ovarico al terzo stadio, diagnosticato nel settembre 2024.

«Sono qui per godermi il momento»

«Sono felicissima di essere qui con te», aggiunge rivolgendosi a Laura Pausini. «Quest’anno mi rendo conto di rappresentare qualcosa di più. La malattia è un’esperienza che tanti affrontano, e questo palco mi ha dato l’opportunità di trasmettere un messaggio. Sono qui per godermi questo momento, non solo per me ma per tutte le persone che hanno sofferto o stanno soffrendo», conclude.

Lo speciale su Sanremo 2026

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

«Se avete successo non fate come Fedez», Naike Rivelli contro il rapper in gara a Sanremo: «Quello che ho visto è sconvolgente» – Il video

2.

Sanremo, il pubblico boccia i brani migliori della seconda serata e premia (ancora) Fedez e Masini – Le pagelle

3.

Sanremo, il Codacons denuncia Dargen all’Agcom per pubblicità occulta. La replica del cantante (che scherza con Open): «Non ho accordi» – Il video

4.

Festival di Sanremo, 9 milioni davanti alla tv per la seconda serata: così Carlo Conti perde quasi 3 milioni di spettatori rispetto al 2025

5.

La perdita dei genitori, X Factor e lo sbarco a Sanremo: chi è la 22enne Angelica Bove

leggi anche
festival-sanremo-2026-laura-pausini
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, al via la quarta serata con il medley di Laura Pausini: «Cantare è la cosa che mi fa sentire più libera» – Il video

Di Alba Romano
come votare sanremo duetti cover
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2026, duetti e cover: ecco i codici e come votare i cantanti in gara

Di Ygnazia Cigna
festival-sanremo-2026-alessandro-siani-video
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, il monologo di Alessandro Siani (Mister X) non fa ridere né riflettere – Il video

Di Ugo Milano
fedez-masini-sanremo-piu-ascoltati
CULTURA & SPETTACOLO

Fedez e Masini asfaltano tutti su Spotify, ma YouTube sceglie Sal Da Vinci: ecco tutti i dati degli ascolti di Sanremo 2026

Di Ygnazia Cigna
festival-sanremo-2026-genitali-replica-chiavi-perse
CULTURA & SPETTACOLO

«Qualcuno ha trovato un mazzo di chiavi?»: la risposta ironica di Raf, beccato a sistemarsi i genitali prima di salire sul palco di Sanremo

Di Ugo Milano