«Qualcuno ha trovato un mazzo di chiavi?»: la risposta ironica di Raf, beccato a sistemarsi i genitali prima di salire sul palco di Sanremo

Il cantante ha scelto l'arma dell'ironia per commentare quanto accaduto durante la terza serata della kermesse canora

«Qualcuno ha trovato un mazzo di chiavi?». Con questa battuta pubblicata su Instagram a corredo di una foto che lo ritrae con la mano nei pantaloni, Raf ha scelto l’arma dell’ironia per commentare quanto accaduto durante la terza serata del Festival di Sanremo. Poco prima di entrare in scena, l’artista all’Ariston con il brano Ora e per sempre è stato infatti ripreso dalle telecamere in un momento di eccessiva disinvoltura che non è sfuggito all’occhio attento dei social. Nel video, diventato virale nel giro di pochi minuti, lo si vede sistemarsi con una certa energia i pantaloni all’altezza dei genitali, proprio a ridosso del palco.

L’ironia social: «Scaramanzia o “ravanata”?»

La clip ha immediatamente scatenato l’ironia della rete. «Gesto scaramantico o classica “ravanata” per mettere a posto quel che a posto non era?», scrive un utente su X. E c’è chi rilancia con un gioco di parole: «Raf si è dato una “RAFanata”». Un episodio breve, che dimostra ancora una volta quanto ogni dettaglio, sul palco dell’Ariston, possa diventare virale nel giro di pochissimo tempo.

Lo speciale su Sanremo 2026