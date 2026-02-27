Bianca Balti torna a Sanremo, i flashback sulla malattia e i consigli alla figlia che ora sfila da modella

La top model per il secondo anno consecutivo sul palco dell'Ariston: «Mi hanno salvato comunità e sorellanza»

Sarà Bianca Balti una delle protagoniste della quarta serata del Festival di Sanremo. La top model italiana, che nel recente passato ha dovuto affrontare un tumore alle ovaie, affiancherà Carlo Conti nella conduzione della serata dedicata a cover e duetti. In conferenza stampa, Balti ha parlato apertamente e senza veli della malattia e delle difficoltà affrontate: «L’ultimo anno è stato il più duro della mia vita, dopo la fine della chemioterapia ho dovuto elaborare il lutto di quella donna che ero e che non ci sarà mai più, quella che non aveva paura di una recidiva, che non aveva una cicatrice che spezza il corpo in due».

Il periodo più duro

Al contrario di quanto si potrebbe pensare, insiste la modella in conferenza stampa, non sono la diagnosi del cancro e la chemioterapia i momenti più duri della malattia. «Quando vedono che ti ricrescono i capelli pensano “adesso stai bene”, e invece inizia il periodo più difficile. Ora – annuncia Bianca Balti – ne sto uscendo, ma dopo un anno: è un lutto che si deve elaborare, quello della vita e della spensieratezza che non torneranno mai più».

L’importanza della comunità fra donne

Per la modella si tratta della seconda partecipazione consecutiva al Festival di Sanremo, dopo la presenza dello scorso anno, sempre al fianco di Carlo Conti. Quando le viene chiesto come ha superato il momento difficile di cui ha parlato, Balti risponde: «Insieme alla comunità di donne che ho attorno. La chiave sono la comunità e la sorellanza. Io ringrazio tutti voi per avermi qua al Festival. Non voglio parlare solo di malattia, ma è importante parlarne».

I consigli alla figlia aspirante modella

A proposito del rapporto con le figlie, poi, la modella aggiunge: «Ho una mutazione genetica che potrebbero avere anche loro, quindi dovranno fare degli esami». La primogenita Matilde, 18 anni, ha intrapreso la carriera di modella: «Il più grande consiglio che do a mia figlia? Non far dipendere il proprio valore dal giudizio altrui. Non smetterò mai di dirglielo, me lo dico anche io stessa tutte le mattine. Sto dando a mia figlia dritte su come fare la modella, anche se le ho vietato di farlo fino a 18 anni».

Lo speciale su Sanremo 2026

Foto copertina: ANSA/Ettore Ferrari