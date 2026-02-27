Il gobbo di Alicia Keys a Sanremo fa impazzire il web. Ecco «L’Aurora» di Eros Ramazzotti fatta a pezzi per la star (come Mariah Carey) – Il video

Il testo della canzone sillabato per la cantante americana fa sbellicare gli utenti italiani sui social

«Sah-Rah, Sah-Rah, L’Ow-Roh-Rah». È il testo del ritornello suggerito dal gobbo ad Alicia Keys per intonare L’Aurora in duetto con Eros Ramazzotti nella terza serata del Festival. A rilevare il dettaglio, sfuggito nella diretta, sono stati diversi utenti su Instagram e TikTok. E ora gli utenti italiani si sbellicano sui social per il testo di quel gobbo che sembra fare il paio con quello che aveva usato Mariah Carey alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. «Voh-lah-reh, oh-oh», si leggeva quella sera d’inizio febbraio sul suo gobbo, che fece il giro del web (italiano). Senza nulla togliere alla super-performance di Alicia Keys con Ramazzotti – a 20 anni esatti dalla vittoria di quest’ultimo a Sanremo – il sostegno tecnico-linguistico utilizzato è tutto da ridere. Così come l’espressione della cantante immortalata con gli occhi strabuzzati per riuscire a inquadrare a dovere le sillabe di L’Aurora.

Alicia Keys che tenta di leggere il gobbo come me senza occhiali in classe che non mettevo a fuoco la lavagna #Sanremo2026 #AliciaKeys pic.twitter.com/gGWoFK6saa — Ceci n’est pas une merde (@noneunaccount) February 26, 2026

