Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
CULTURA & SPETTACOLOEros RamazzottiFestival di SanremoLombardiaMilanoMusicaOlimpiadiOlimpiadi 2026RaiTvVideo

Il gobbo di Alicia Keys a Sanremo fa impazzire il web. Ecco «L’Aurora» di Eros Ramazzotti fatta a pezzi per la star (come Mariah Carey) – Il video

27 Febbraio 2026 - 13:03 Diego Messini
embed
Il testo della canzone sillabato per la cantante americana fa sbellicare gli utenti italiani sui social

«Sah-Rah, Sah-Rah, L’Ow-Roh-Rah». È il testo del ritornello suggerito dal gobbo ad Alicia Keys per intonare L’Aurora in duetto con Eros Ramazzotti nella terza serata del Festival. A rilevare il dettaglio, sfuggito nella diretta, sono stati diversi utenti su Instagram e TikTok. E ora gli utenti italiani si sbellicano sui social per il testo di quel gobbo che sembra fare il paio con quello che aveva usato Mariah Carey alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. «Voh-lah-reh, oh-oh», si leggeva quella sera d’inizio febbraio sul suo gobbo, che fece il giro del web (italiano). Senza nulla togliere alla super-performance di Alicia Keys con Ramazzotti – a 20 anni esatti dalla vittoria di quest’ultimo a Sanremo – il sostegno tecnico-linguistico utilizzato è tutto da ridere. Così come l’espressione della cantante immortalata con gli occhi strabuzzati per riuscire a inquadrare a dovere le sillabe di L’Aurora.

Lo speciale su Sanremo 2026

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

«Se avete successo non fate come Fedez», Naike Rivelli contro il rapper in gara a Sanremo: «Quello che ho visto è sconvolgente» – Il video

2.

Sanremo, il pubblico boccia i brani migliori della seconda serata e premia (ancora) Fedez e Masini – Le pagelle

3.

Sanremo, il Codacons denuncia Dargen all’Agcom per pubblicità occulta. La replica del cantante (che scherza con Open): «Non ho accordi» – Il video

4.

Festival di Sanremo, 9 milioni davanti alla tv per la seconda serata: così Carlo Conti perde quasi 3 milioni di spettatori rispetto al 2025

5.

La perdita dei genitori, X Factor e lo sbarco a Sanremo: chi è la 22enne Angelica Bove

leggi anche
festival-sanremo-2026-terza-serata-cosa-e-successo
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, gli ascolti della terza serata: 9 milioni e mezzo di spettatori e il 60,6% di share

Di Alba Romano
CULTURA & SPETTACOLO

Elettra Lamborghini, l’incubo dei festini non finisce: scappa a Montecarlo per dormire, ma la musica la sveglia anche lì – Il video

Di Alba Romano
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo ’26, le pagelle della terza serata: in tanti non arrivano alla sufficienza

Di Gabriele Fazio