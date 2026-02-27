Fedez incassa e guadagna come tutti gli altri cantanti di Sanremo messi insieme. Corsa ad aprire nuove società prima del Festival. Ecco la classifica degli affari su quel palco

Alle spalle del rapper si piazza per fatturato Tommaso Paradiso. Ma nella classifica dei guadagni dietro Fedez ci sono Nayt ed Ermal Meta

C’è una gara che al Festival di Sanremo Fedez ha già vinto prima ancora di cantare: è quella del business. Guardando gli ultimi bilanci delle società possedute dai concorrenti di Sanremo, infatti, Federico Lucia (il vero nome del rapper) vale come tutti gli altri concorrenti sommati insieme. Fedez, infatti, fattura 10,18 milioni di euro mentre tutti gli altri insieme arrivano a 8,357 milioni di euro. Fedez ha portato a casa un utile di 1,135 milioni di euro, e tutti gli altri insieme hanno fatto poco di più: 1,192 milioni di euro.

Bravi, Sayf e Samuray Jay hanno aperto una società per Sanremo 2026

Il Festival di Sanremo resta importante per mettere le ali agli affari dei cantanti. Così tre di loro hanno aperto una società musicale nuova quando sono stati certi di partecipare alla competizione canora. Michele Bravi ha costituito nell’autunno 2025 la “Daleth srl” con 30 mila euro di capitale. Gennaro Amatore, in arte Samurai Jay, ha aperto il 28 gennaio scorso la “Millennia srl”, di cui detiene il 90% del capitale di 10 mila euro. Il giorno dopo Adam Viacava, in arte Sayf, ha aperto “La Santa srl” con mille euro di capitale che lui controlla all’80%. A differenza loro invece Marco Masini ha definitivamente cancellato dal registro delle imprese le due società che controllava da molti anni.

Malika Ayane

Malika Ayane e la disavventura della maxi-cartella dell’Agenzia delle Entrate

Quattordici altri cantanti hanno una propria società che cura i diritti musicali o quelli di immagine. Solo Malika Ayane non ha mai depositato in Camera di commercio alcun bilancio della sua “Nicety srl” aperta dal 2 agosto 2021 e di cui possiede il 100% del capitale sociale da 10 mila euro. L’oggetto sociale è quello della “edizione di registrazioni sonore”. Malika probabilmente in questi anni è stata distratta da un lungo contenzioso con l’Agenzia delle Entrate- Riscossione per una cartella da 130.721 euro che aveva portato a un’iscrizione ipotecaria su un laboratorio a Milano di proprietà della cantante.

Tommaso Paradiso

Dopo Fedez per incassi c’è Tommaso Paradiso: ecco i primi 10 posti

A parte Fedez il cantante in gara al Festival che incassa di più con la sua società musicale è Tommaso Paradiso (1,837 milioni di euro). Alle sue spalle Raf, che ha fatturato con la sua società 1,263 milioni di euro. Non molto lontano da lui Dargen D’Amico, con 1,116 milioni di euro. La classifica dei fatturati prosegue con Sal Da Vinci (889 mila euro), J-Ax (767 mila euro), Nayt (699 mila euro), Elettra Lamborghini (413 mila euro), Levante (391 mila euro) e al decimo posto Ermal Meta con 357 mila euro. La società più importante del cantante di origine albanese, la Just Kids srls, è però controllata al 70% dalla mamma Fatmira Borova.

Ermal Meta e Nayt

Nella classifica dei guadagni la sorpresa di Nayt ed Ermal Meta, Chiello il solo che ci perde

La classifica dei guadagni cambia però rispetto a quella dei fatturati: qualche cantante riesce a spendere poco e quindi guadagna più di chi ha ricavi due o tre volte superiori. In testa anche qui c’è Fedez, ma alle sue spalle un po’ a sorpresa si piazza Nayt con 261 mila euro messi in tasca. Terzo posto per guadagni Ermal Meta, con 184 mila euro. Dopo di lui Levante (160 mila euro), Raf (152 mila euro), Elettra Lamborghini (138 mila euro e solo al settimo posto Tommaso Paradiso con 114 mila euro. Chiudono i primi dieci posti della classifica nell’ordine Sal Da Vinci (113 mila euro), Dargen D’Amico (82 mila euro) e Luchè (23 mila euro). Ultimissimo posto della classifica per Chiello (all’anagrafe Rocco Modello), il solo a perdere 47 mila euro con la sua Modello srl.