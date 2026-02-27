Sanremo 2026, la scaletta della serata delle cover: l’ordine di esibizione dei cantanti, gli ospiti e gli orari

Ad affiancare Conti e Pausini ci sarà Bianca Balti. Ecco tutti i dettagli sulla quarta serata del Festival, dedicata ai duetti

È tutto pronto per la quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata come da tradizione alle cover. All’Ariston si esibiranno tutti e trenta gli artisti in gara, come accaduto lunedì sera, ognuno accompagnato da un collega – più o meno improbabile – che li accompagnerà sul palco. L’orario di inizio della serata, in onda in diretta su Rai Uno, è previsto come sempre per le 20:40.

Chi conduce la quarta serata di Sanremo 2026

Ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini, presenza fissa di questa edizione, sul palco dell’Ariston ci sarà anche Bianca Balti, al suo secondo anno consecutivo a Sanremo. «Carlo ha detto che è questa una festa, io non vado alle feste, non mi piacciono, sono un po’ snob, ma in questo caso sono felicissima di partecipare», ha detto in conferenza stampa.

La scaletta completa della quarta serata di Sanremo 2026

Gli ospiti della quarta serata: «Ci saranno sorprese»

Tra gli ospiti della quarta serata di Sanremo ci sono i numerosi artisti chiamati dai cantanti in gara per affiancarli nelle cover. Alcuni più noti al pubblico dell’Ariston, come Pupo o Fiorella Mannoia, altri meno, come Las Ketchup o TonyPitony. A un certo punto salirà sul palco anche Caterina Caselli. Dopodiché, ci sarà un momento educativo con il professor Vincenzo Schettini per parlare di disagio e dipendenze giovanili. Sul Suzuki stage si esibirà Francesco Gabbani, mentre Max Pezzali sarà ancora sulla Costa Crociere. «Ci saranno altre sorprese», ha annunciato oggi Conti in conferenza stampa.

L’ordine di uscita dei cantanti di venerdì 27 febbraio

Elettra Lamborghini con le Las Ketchup – Aserejé

Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via

Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio

Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone

Levante con Gaia – I maschi

Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro il cuore

Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto

Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi

Tommaso Paradiso con gli Stadio – L’ultima luna

Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno

Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita

Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo

Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole parole

LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento

Raf con i The Kolors – The riddle

J-Ax con Ligera County Fam – E la vita, la vita

Ditonellapiaga con TonyPitony – The lady is a tramp

Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax

Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Besame mucho

Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the road Jack

Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola

Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono

Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – Baila morena

Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni

Fedez & Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura

Ermal Meta con Dardust – Golden hour

Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto

Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà

Chiello con il pianista Saverio Cigarini – Mi sono innamorato di te

Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto

