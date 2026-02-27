Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
Sanremo 2026, la scaletta della serata delle cover: l’ordine di esibizione dei cantanti, gli ospiti e gli orari

27 Febbraio 2026 - 17:39 Alba Romano
Ad affiancare Conti e Pausini ci sarà Bianca Balti. Ecco tutti i dettagli sulla quarta serata del Festival, dedicata ai duetti

È tutto pronto per la quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata come da tradizione alle cover. All’Ariston si esibiranno tutti e trenta gli artisti in gara, come accaduto lunedì sera, ognuno accompagnato da un collega – più o meno improbabile – che li accompagnerà sul palco. L’orario di inizio della serata, in onda in diretta su Rai Uno, è previsto come sempre per le 20:40.

Chi conduce la quarta serata di Sanremo 2026

Ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini, presenza fissa di questa edizione, sul palco dell’Ariston ci sarà anche Bianca Balti, al suo secondo anno consecutivo a Sanremo. «Carlo ha detto che è questa una festa, io non vado alle feste, non mi piacciono, sono un po’ snob, ma in questo caso sono felicissima di partecipare», ha detto in conferenza stampa.

La scaletta completa della quarta serata di Sanremo 2026

Gli ospiti della quarta serata: «Ci saranno sorprese»

Tra gli ospiti della quarta serata di Sanremo ci sono i numerosi artisti chiamati dai cantanti in gara per affiancarli nelle cover. Alcuni più noti al pubblico dell’Ariston, come Pupo o Fiorella Mannoia, altri meno, come Las Ketchup o TonyPitony. A un certo punto salirà sul palco anche Caterina Caselli. Dopodiché, ci sarà un momento educativo con il professor Vincenzo Schettini per parlare di disagio e dipendenze giovanili. Sul Suzuki stage si esibirà Francesco Gabbani, mentre Max Pezzali sarà ancora sulla Costa Crociere. «Ci saranno altre sorprese», ha annunciato oggi Conti in conferenza stampa.

L’ordine di uscita dei cantanti di venerdì 27 febbraio

  • Elettra Lamborghini con le Las Ketchup – Aserejé
  • Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via
  • Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio
  • Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone
  • Levante con Gaia – I maschi
  • Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro il cuore
  • Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto
  • Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi
  • Tommaso Paradiso con gli Stadio – L’ultima luna
  • Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno
  • Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita
  • Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo
  • Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole parole
  • LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento
  • Raf con i The Kolors – The riddle
  • J-Ax con Ligera County Fam – E la vita, la vita
  • Ditonellapiaga con TonyPitony – The lady is a tramp
  • Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax
  • Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Besame mucho
  • Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the road Jack
  • Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola
  • Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono
  • Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – Baila morena
  • Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni
  • Fedez & Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura
  • Ermal Meta con Dardust – Golden hour
  • Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto
  • Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà
  • Chiello con il pianista Saverio Cigarini – Mi sono innamorato di te
  • Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto

Lo speciale su Sanremo 2026

Foto copertina: ANSA/Ettore Ferrari

