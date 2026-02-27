Fedez e Masini asfaltano tutti su Spotify, ma YouTube sceglie Sal Da Vinci: ecco tutti i dati degli ascolti di Sanremo 2026

Per quanto riguarda, invece, le visualizzazioni delle esibizioni sui canali Rai nelle tre serate, il valore più alto è quello di Serena Brancale

Male necessario è la canzone più ascoltata di Sanremo 2026. A certificarlo è l’indice di ascolto digitale elaborato da Youtrend, che incorona Fedez e Marco Masini al vertice della classifica complessiva, davanti a Serena Brancale e Arisa. Un podio che racconta la capacità dei brani della kermesse di muoversi con forza tra piattaforme e media diversi, oltre che il gradimento del pubblico.

Come funziona l’indice

L’indice di Youtrend misura la performance digitale dei brani attraverso tre dimensioni, ovvero le visualizzazioni su YouTube (Vevo + Rai), gli ascolti su Spotify e le visualizzazioni delle esibizioni sui canali Rai nelle tre serate del Festival. Ogni indicatore è stato normalizzato a 100, attribuendo il valore massimo registrato su ciascuna piattaforma al punteggio 100. L’indice generale è dato dalla somma dei tre sottoindici normalizzati: una misura sintetica e comparabile dell’ascolto complessivo.

La classifica

Al vertice della classifica generale si collocano Fedez e Marco Masini con un punteggio complessivo di 258,4. Male necessario si afferma così come il brano più performante dell’edizione 2026, grazie a risultati solidi e costanti su tutte le piattaforme considerate. Alle loro spalle, Serena Brancale conquista la seconda posizione con 250,6 punti, seguita da Arisa con 236,9.

Sal Da Vinci primo su YouTube

Analizzando il sottoindice YouTube (Vevo + Rai), la prima posizione spetta a Sal Da Vinci, che ottiene l’indice massimo di 100. Un risultato che conferma la forza del suo pubblico sulla piattaforma video. Subito dietro, Serena Brancale si attesta a quota 73, seguita a brevissima distanza da Fedez e Masini con 72,6.

Gli ascolti su Spotify

Sul versante Spotify, sono ancora Fedez e Masini a dominare con indice 100. A inseguire troviamo Sayf con 95,1 e Ditonellapiaga con 93,2. La piattaforma streaming evidenzia un panorama estremamente competitivo, dove pochi punti separano i primi classificati. Il primato su Spotify si rivela decisivo per la vittoria complessiva di Male necessario.

Sulla Rai Serena Brancale regina delle esibizioni

Per quanto riguarda le visualizzazioni delle esibizioni sui canali Rai nelle tre serate, il valore più alto è quello di Serena Brancale, che raggiunge l’indice 100. Seguono Arisa con 92 e Fedez e Masini con 85,8. L’analisi complessiva conferma ancora una volta che il successo al Festival 2026 non è più legato a un solo canale di diffusione, quello televisivo. Vince chi riesce a essere competitivo su più fronti. E Male necessario trionfa proprio per questa sua natura trasversale, capace di intercettare pubblici diversi e di mantenere alta l’attenzione in ogni ambiente digitale.

