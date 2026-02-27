Sanremo 2026, duetti e cover: ecco i codici e come votare i cantanti in gara

La guida sui codici del televoto, i numeri da chiamare e quanto costa

Parte la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, tradizionalmente una delle più attese perché diversa da tutte le altre. Questa sera, 27 febbraio, i cantanti in gara salgono sul palco dell’Ariston per esibirsi nei duetti sulle note di una cover. Un omaggio alla musica italiana e internazionale che spesso regala sorprese e collaborazioni inedite.

Chi vota stasera per la classifica

La classifica finale della serata sarà determinata da un sistema di voto misto. A incidere saranno per il 33% i voti della sala Stampa, tv e web, per un altro 33% quelli della giuria delle radio, mentre il 34% sarà affidato al televoto del pubblico da casa.

I codici per votare i cantanti in gara

Ecco i codici per votare i cantanti in gara, annunciati da Carlo Conti:

01 – Elettra Lamborghini con le Las Ketchup – Aserejé

02 – Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via

03 – Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio

04 – Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone

05 – Levante con Gaia – I maschi

06 – Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro il cuore

07 – Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto

08 – Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi

09 – Tommaso Paradiso con gli Stadio – L’ultima luna

10 – Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno

11 – Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita

12 – Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo

13 – Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole parole

14 – LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento

15 – Raf con i The Kolors – The riddle

16 – J-Ax con Ligera County Fam – E la vita, la vita

17 – Ditonellapiaga con TonyPitony – The lady is a tramp

18 – Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax

19 – Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Besame mucho

20 – Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the road Jack

21 – Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola

22 – Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono

23 – Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – Baila morena

24 – Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni

25 – Fedez & Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura

26 – Ermal Meta con Dardust – Golden hour

27 – Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto

28 – Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà

29 – Chiello con il pianista Saverio Cigarini – Mi sono innamorato di te

30 – Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto

I numeri da chiamare per votare a Sanremo 2026

Il pubblico può esprimere la propria preferenza telefonando da rete fissa al numero 894.001 (al costo di 0,51 euro per ciascun voto) oppure inviando un sms da cellulare al 475.475.1 (al costo di 0,50 euro per voto). Ogni utenza può esprimere fino a un massimo di tre voti validi. L’addebito riguarda esclusivamente i voti ritenuti validi e il servizio è riservato ai soli maggiorenni.

