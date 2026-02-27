Sanremo 2026, duetti e cover: ecco i codici e come votare i cantanti in gara
Parte la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, tradizionalmente una delle più attese perché diversa da tutte le altre. Questa sera, 27 febbraio, i cantanti in gara salgono sul palco dell’Ariston per esibirsi nei duetti sulle note di una cover. Un omaggio alla musica italiana e internazionale che spesso regala sorprese e collaborazioni inedite.
Chi vota stasera per la classifica
La classifica finale della serata sarà determinata da un sistema di voto misto. A incidere saranno per il 33% i voti della sala Stampa, tv e web, per un altro 33% quelli della giuria delle radio, mentre il 34% sarà affidato al televoto del pubblico da casa.
I codici per votare i cantanti in gara
Ecco i codici per votare i cantanti in gara, annunciati da Carlo Conti:
- 01 – Elettra Lamborghini con le Las Ketchup – Aserejé
- 02 – Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via
- 03 – Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio
- 04 – Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone
- 05 – Levante con Gaia – I maschi
- 06 – Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro il cuore
- 07 – Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto
- 08 – Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi
- 09 – Tommaso Paradiso con gli Stadio – L’ultima luna
- 10 – Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno
- 11 – Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita
- 12 – Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo
- 13 – Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole parole
- 14 – LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento
- 15 – Raf con i The Kolors – The riddle
- 16 – J-Ax con Ligera County Fam – E la vita, la vita
- 17 – Ditonellapiaga con TonyPitony – The lady is a tramp
- 18 – Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax
- 19 – Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Besame mucho
- 20 – Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the road Jack
- 21 – Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola
- 22 – Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono
- 23 – Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – Baila morena
- 24 – Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni
- 25 – Fedez & Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura
- 26 – Ermal Meta con Dardust – Golden hour
- 27 – Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto
- 28 – Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà
- 29 – Chiello con il pianista Saverio Cigarini – Mi sono innamorato di te
- 30 – Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto
I numeri da chiamare per votare a Sanremo 2026
Il pubblico può esprimere la propria preferenza telefonando da rete fissa al numero 894.001 (al costo di 0,51 euro per ciascun voto) oppure inviando un sms da cellulare al 475.475.1 (al costo di 0,50 euro per voto). Ogni utenza può esprimere fino a un massimo di tre voti validi. L’addebito riguarda esclusivamente i voti ritenuti validi e il servizio è riservato ai soli maggiorenni.