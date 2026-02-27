Sanremo, al via la quarta serata con il medley di Laura Pausini: «Cantare è la cosa che mi fa sentire più libera» – Il video

Venerdì 27 febbraio, alla 76esima edizione all'Ariston, gli artisti si sfidano in una gara a sé stante che ha una sua propria classifica finale

Si alza il sipario sulla quarta serata del Festival di Sanremo, quella tradizionalmente dedicata alle cover, e l’atmosfera si accende fin dai primi istanti con un’apertura spettacolare firmata da Laura Pausini. L’artista inizia la sua performance percorrendo l’intero carpet, avvolta dall’entusiasmo del pubblico, fino a raggiungere l’ingresso del teatro, dove ad accoglierla ci sono gli sbandieratori che scandiscono il ritmo dell’ingresso.

Le prime note di Ritorno ad amare di Biagio Antonacci danno il via a un’esibizione intensa e coinvolgente. Pausini entra quindi in platea, attraversando il pubblico, per salire sul palco dove la attende la sua band al completo: due chitarre, basso, pianoforte, tastiera, batteria e quattro coristi. L’energia cresce sulle note di Immensamente di Umberto Tozzi. Poi, la cantautrice romagnola scende nuovamente in platea per coinvolgere direttamente gli spettatori in un momento corale sulle note di Io canto di Riccardo Cocciante. Tutti e tre i brani fanno parte del suo nuovo album della cantautrice “Io canto 2”.

La serata delle cover

Al termine dell’esibizione, il conduttore e direttore artistico Carlo Conti presenta ufficialmente la serata delle cover: ben 30 brani in gara, pronti a riportare in vita grandi successi della musica italiana e internazionale in una delle serate più attese del Festival. Si parte con Elettra Lamborghini con Las Ketchup e il brano Aserejé.

Gianni Morandi a sorpresa sul palco con il figlio Tredici Pietro

Gianni Morandi spunta a sorpresa sul palco del teatro Ariston per duettare con il figlio Tredici Pietro, in gara a Sanremo, sulle note di Vita, portata al successo insieme a Lucio Dalla. Pietro attualizza il brano evergreen inserendo alcuni versi rappati. Al termine dell’esibizione un abbraccio tra padre e figlio. «Gianni, questa è casa tua», dice Carlo Conti ad un commosso Morandi. «Ero tesissimo. Come sono andato?», chiede Gianni. Replica Pietro: «Secondo me sei andato molto bene. Si vede che l’hai fatta un paio di volte».

Il messaggio di Dargen D’Amico per la pace

«Non rassegniamoci alla guerra»: la voce campionata di Papa Francesco chiude la cover di Su di noi di Dargen D’Amico a Sanremo, con l’accompagnamento di Pupo (che festeggia 50 anni di carriera) e con Fabrizio Bosso alla tromba. «In piena facoltà/Egregio presidente/Le scrivo la presente/Che spero leggerà» esordisce Dargen citando Il disertore. «La cartolina qui/Mi dice terra terra/Di andare a far la guerra/Quest’altro lunedì /Ma io non sono qui/Egregio presidente/Per ammazzar la gente/Più o meno come me/Io non ce l’ho con lei/Sia detto per inciso/Ma sento che ho deciso/ E che diserterò», continua Dargen ripetendo più volte «E che diserterò», in alternanza continua con Pupo che canta i versi della sua ‘Su di noi’, lanciata proprio a Sanremo nel 1980.

A Sanremo il bacio di Levante con Gaia dopo il duetto sul brano «I maschi»

Bacio sul palco dell’Ariston tra Levante e Gaia al termine dell’interpretazione della canzone di Gianna Nannini I maschi nella serata del Festival di Sanremo dedicata alle cover. Non sfugge ai commentatori del web che la ripresa si allarga senza indugi. Rientrano in scena Carlo Conti e Laura Pausini che, sorridendo, commenta «c’è amore». «Chiama lui o chiami tu?» chiede il conduttore, facendo riferimento al tormentone di Gaia in gara al Festival lo scorso anno. «A questo giro chiama lui» replica ironica la cantante.

Bianca Balti: «Sono qui per godermela anche per chi ha sofferto e soffre»

Entra radiosa e ogni sua parola è un messaggio. Dal vestito rosa che le sta una meraviglia si intravede una delle cicatrici dei suoi interventi e sulle spalle ha uno scialle con maniche a palloncino dorato. Bianca Balti illumina anche quest’anno l’Ariston che l’accoglie con calore: «È passato un anno ma sembra un giorno. E si vede dai miei capelli!» dice a Carlo Conti ricordando che l’anno scorso li aveva persi a causa della chemioterapia a seguito del tumore. «La tua è una grande testimonianza e sono molto emozionata nel poterti presentare ancora una volta. Sei una forza della natura, un orgoglio» le dice Laura Pausini. «Da 21 anni he faccio la modella ma la malattia è una cosa che vivono in tantissimi, è stato un impatto grandissimo e sono qui per godermela non solo per me ma per tutti coloro che hanno sofferto e soffrono» dice.

Patty Pravo con Timofej Andrijashenko: «Ciao Ornella»

«Ciao Ornella». Patty Pravo rivolge un pensiero a Vanoni alla fine della sue esibizione sulle note di Ti lascio una canzone, brano senza tempo di Gino Paoli. Con lei sul palco dell’Ariston c’è il primo ballerino della Scala Timofej Andrijashenko.

Siani e Conti: «Ecco perché Sanremo è Sanremo»

Prendono il leggio, Carlo Conti a Alessandro Siani, per spiegare perché “Sanremo è Sanremo”, il jingle-manifesto del festival che è anche un omaggio a Pippo Baudo «Sanremo è Sanremo – esordisce Conti – perché ha 76 anni di vita musica, imprevisti, polemica, ma è sempre giovane”, “perché ha 76 anni di vita ma ancora in attività: l’età pensionabile si è allungata assai», gli fa eco Siani. E Conti, «Sanremo è Sanremo perché Marco se n’è andato e non ritorna più». Siani replica: «No, quello è Bugo. ora c’è Morgan, che se nè andato, è tornato, se n’è riandato, forse spunta di nuovo, mentre al Bano si è incazzato». Lo scambio continua, Sanremo è Sanremo «perché una canzone dura tre minuti ma può restare per una vita», «perché una puntata dura tre ore ma può sembrare una vita», «quando il pubblico si alza è probabile che sia standing ovation», ma anche che sia «la prostata». In fondo, «Sanremo è il contrario di tutto, non è una città, è una condizione permanente dell’anima».

Elettra Lamborghini e Las Ketchup, all’Ariston si balla con Aserejé

È stato un tormentone estivo in tutto il mondo, vendendo milioni di copie, raggiungendo ovunque la vetta delle classifiche, lanciando una coreografia entrata nella memoria collettiva: è Aserejé, brano del 2002, ad aprire la serata delle cover del Festival di Sanremo con il trio spagnolo delle Las Ketchup ospiti di Elettra Lamborghini, che – complici anche 18 ballerini – fa ballare tutta la platea dell’Ariston.

Lo speciale su Sanremo 2026