Sanremo, ora il «festino» lo fa Elettra Lamborghini: le Las Ketchup scatenano l’Ariston – Il video

27 Febbraio 2026 - 21:22 Alba Romano
Tra coreografie travolgenti e ritmo incalzante, il pubblico dell’Ariston si alza in piedi e balla insieme ai 18 ballerini

Ad Elettra Lamborghini spetta l’onore di aprire quella che, storicamente, è la serata più attesa del Festival di Sanremo, quella delle cover. E nel ruolo di quarta delle Las Ketchup, le spagnole che hanno firmato uno dei tormentoni più iconici dei primi anni 2000, la cantante regge il confronto senza sfigurare. L’energia è contagiosa. Tra coreografie travolgenti e ritmo incalzante, il pubblico dell’Ariston si alza in piedi e balla insieme ai 18 ballerini che Lamborghini si è portata con sé, trasformando il teatro in una grande pista da festa.

Il «festino» di Elettra Lamborghini

Un’apertura esplosiva che accende subito l’atmosfera della serata. Un vero e proprio festino nel cuore dell’Ariston. Ma questa volta non si tratta di quelli che la cantante aveva denunciato nei giorni scorsi, raccontando di schiamazzi e rumori sotto la sua stanza d’hotel che le avevano tolto il sonno, tanto da spingerla ad andare a dormire a Montecarlo. Quello andato in scena sul palco, invece, è un «festino» del tutto regolamentato, previsto dal copione e celebrato sotto i riflettori.

