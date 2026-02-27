Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
Colpo di scena a Sanremo, Gianni Morandi canta a sorpresa con Tredici Pietro nella serata delle cover: l’abbraccio padre-figlio commuove l’Ariston – Il video

27 Febbraio 2026 - 22:45 Ugo Milano
morandi tredicipietro sanremo
Da scaletta erano previsti assieme al giovane cantante solo Galeffi e Fudasca & Band

Un colpo di scena ha animato la quarta serata del Festival di Sanremo 2026. Gianni Morandi è spuntato a sorpresa sul palco del Teatro Ariston per un duetto con il figlio Tredici Pietro, in gara al Festival. I due hanno reinterpretato Vita, il celebre brano portato al successo insieme a Lucio Dalla, rendendo omaggio a un classico della musica italiana. Pietro ha attualizzato la canzone inserendo alcuni versi rappati, conferendo al pezzo un tocco contemporaneo pur rispettandone l’essenza originaria. Da scaletta erano previsti assieme al giovane cantante solo Galeffi e Fudasca & Band.

Lo scambio di battute sul palco

Al termine dell’esibizione, padre e figlio si sono scambiati un lungo abbraccio, momento che ha conquistato il pubblico e il conduttore Carlo Conti, che ha salutato Morandi con un affettuoso «Gianni, questa è casa tua». Emozionato, Morandi ha chiesto scherzosamente: «Ero tesissimo. Come sono andato?». E il figlio ha risposto con un sorriso: «Secondo me sei andato molto bene. Si vede che l’hai fatta un paio di volte».

Il post social di Gianni

«Quando mi ha chiesto di essere lì con lui a Sanremo ero incredulo. Lui, così indipendente, così determinato a costruire la sua strada da solo, mi ha davvero spiazzato. Mi ha detto che sarebbe stato uno dei momenti più belli della sua vita e che voleva viverlo con me, per poterselo ricordare per sempre. Grazie Pietro, per questo pezzo di vita insieme». Così Gianni Morandi ha commentato sui social il duetto con il figlio.

Lo speciale su Sanremo 2026

