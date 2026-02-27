Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
ESTERIDaziDonald TrumpUSA

Donald Trump chiede alla Corte Suprema un nuovo giudizio sui dazi 

27 Febbraio 2026 - 23:03 Alba Romano
embed
dazi annullati
dazi annullati
Il post su Truth: «Non ha senso che Paesi e aziende, che hanno approfittato di noi per decenni, ora abbiano diritto a una 'manna' immeritata»

«Non ha senso che Paesi e aziende che hanno approfittato di noi per decenni, ricevendo miliardi e miliardi di dollari che non avrebbero dovuto ricevere, ora abbiano diritto a una ‘manna’ immeritata». Con queste parole Donald Trump, in un lungo post su Truth, torna ad attaccare la sentenza della Corte Suprema che definisce come il mondo non ha mai visto prima, a seguito di questa sentenza, «altamente deludente». «È possibile una nuova udienza o un nuovo giudizio su questo caso?», si chiede il presidente americano.

La situazione sui dazi tanto cara a Trump

Il 20 febbraio 2026 la Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto la maggior parte dei dazi imposti dal presidente Usa verso paesi terzi. Per i giudici Trump non aveva l’autorità legale per imporre tariffe così ampie usando l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) del 1977, una legge che è pensata per le emergenze nazionali. Solo il Congresso può attuare le misure finora imposte. Trump ha definito la decisione come una vergogna, mentre l’agenzia doganale statunitense è stata costretta ad annunciare che smetterà di incassare i diritti d’importazione. Il tycoon di reazione ha imposto nuovi dazi inizialmente al 10 % e poi alzati al 15 %, utilizzando un’altra legge (Sezione 122 del Trade Act del 1974), che consente tariffe temporanee quando ci sono squilibri commerciali. Ma si tratta di una misura momentanea, della durata di 150 giorni. L’Unione Europea ha chiesto agli Stati Uniti maggior chiarezza e il rispetto degli accordi commerciali esistenti. Ora, per aggirare l’ostacolo del Congresso, Trump starebbe valutando un ricorso sul caso.

Articoli di ESTERI più letti
1.

L’uomo che paga per vent’anni una casa per trovare l’assassino della moglie

2.

L’ex dj che ha venduto pezzi di ricambio taroccati di aerei alle compagnie di tutto il mondo

3.

D’Orsi da Soloviev: «Kallas erede biologica di nazisti». La propaganda russa – Il video

4.

Cuba, il rischio collasso tra attacchi ai motoscafi e minacce Usa al regime

5.

La Francia ci ripensa su Francesca Albanese: niente rimozione, ma «si dimetta lei». Cos’è successo all’Onu

leggi anche
accordo-ue-mercosur-applicazione-provvisoria-protesta-francia
ESTERI

Scatto dell’Ue sul Mercosur: ci sarà l’applicazione provvisoria dell’accordo. L’ira di Macron contro von der Leyen: «Non si fa così»

Di Gianluca Brambilla
meloni intervista bloomberg mps dazi trump
ECONOMIA & LAVORO

Giorgia Meloni a Bloomberg: «Il nostro ruolo in Mps è finito. I dazi di Trump? Un errore, tra Usa e Ue serve un’area di libero scambio»

Di Alba Romano
dazi usa
ECONOMIA & LAVORO

Caos dazi, sospesa la ratifica dell’accordo Ue-Usa. Trump: «Chi fa giochetti si becca tariffe più alte»

Di Ugo Milano