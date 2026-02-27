Giorgia Meloni a Bloomberg: «Il nostro ruolo in Mps è finito. I dazi di Trump? Un errore, tra Usa e Ue serve un’area di libero scambio»

La premier proclama chiusa la stagione dello Stato nella banca senese: «Non eserciteremo più influenza sulla governance»

Il ruolo del governo italiano in Monte dei Paschi di Siena «è terminato». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un’intervista a Bloomberg, in cui precisa che l’esecutivo non sarà più coinvolto nelle future decisioni di governance e strategia dell’istituto. Ad oggi, lo Stato detiene circa il 4,9% del capitale, una quota che – precisa Meloni – non ci dà la possibilità di esercitare influenza sulla governance». Nell’intervista, la premier ha rivendicato l’operato del governo sul dossier Mps, che oggi è «una realtà solida», e ha descritto il piano di salvataggio e risanamento della banca come «molto ambizioso». In Borsa il titolo, già pesante, è sprofondato arrivando a cedere il 6,2% e portando giù con sé anche Mediobanca (-5,4%).

L’auspicio di un’«area di libero scambio» tra Usa e Ue

A proposito delle relazioni tra Europa e Stati Uniti, Meloni ha definito «un errore» i dazi imposti dagli Stati Uniti di Donald Trump. Secondo la premier, «dovremmo andare nella direzione diametralmente opposta, ovvero muoverci verso un’area di libero scambio, ma chiaramente bisogna essere in due per farlo». Ai vertici dell’Unione europea, il governo italiano ha sempre cercato di agire come ponte tra le due sponde dell’Atlantico, mettendo in guardia dalle possibili ripercussioni di eventuali risposte troppo dure ai dazi di Trump. Un ruolo che, nell’intervista a Bloomberg, Meloni rivendica apertamente: «Abbiamo cercato di alleggerire il più possibile la situazione, in breve, di cercare un accordo sostenibile e ragionevole».

Foto copertina: ANSA/Fabio Frustaci | La premier Giorgia Meloni in conferenza stampa a Palazzo Chigi