Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoJeffrey EpsteinOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
ATTUALITÀDimissioniInchiesteLombardiaMilanoMPS

Mps, le dimissioni del dirigente del Mef dopo l’indagine

11 Febbraio 2026 - 09:06 Alessandro D’Amato
embed
Stefano Di Stefano ha dato l'annuncio oggi

Il Monte dei Paschi di Siena comunica che Stefano Di Stefano, amministratore non indipendente e componente del comitato rischi e sostenibilità, ha rassegnato oggi le proprie dimissioni dalla carica. La decorrenza è immediata. Le motivazioni addotte sono ragioni personali e in relazione all’avvio di indagini a suo carico. Il Monte, preso atto della decisione, ringrazia Di Stefano per l’attività svolta quale consigliere in questi anni. Di Stefano, che è anche un alto dirigente del Tesoro, è indagato a Milano per insider trading sui titoli Mps e Mediobanca.

Secondo quanto ha scritto ieri Il Fatto Quotidiano Di Stefano avrebbe investito 100 mila euro in azioni Mps e Mediobanca a ridosso dell’offerta pubblica di scambio da parte di Siena. E ha guadagnato qualche migliaio di euro. La procura di Milano parte dal presupposto che Di Stefano fosse a conoscenza del concerto tra i tre per l’Ops. I pm hanno analizzato il suo cellulare. Lui era stato intercettato mentre parlava con Alessandro Tonetti, vicedirettore (non indagato) di Cassa depositi e prestiti.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Massimo Giletti contro Sigfrido Ranucci per le chat sulla “lobby gay” di destra

2.

Lobby gay di destra, Ranucci replica a Giletti: «Fa finta di non capire. È al servizio dello 007 Marco Mancini»

3.

Garlasco e la storia del biglietto anonimo al cimitero: «Ad uccidere Chiara è stato Marco»

4.

«Al bambino dell’ospedale di Napoli impiantato per errore il cuore difettoso»

5.

Muore il proprietario, sparisce la rarissima Alfa Romeo da 30 milioni di euro. L’appello degli eredi: «Chi la vede ci avvisi»