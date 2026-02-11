Mps, le dimissioni del dirigente del Mef dopo l’indagine

Stefano Di Stefano ha dato l'annuncio oggi

Il Monte dei Paschi di Siena comunica che Stefano Di Stefano, amministratore non indipendente e componente del comitato rischi e sostenibilità, ha rassegnato oggi le proprie dimissioni dalla carica. La decorrenza è immediata. Le motivazioni addotte sono ragioni personali e in relazione all’avvio di indagini a suo carico. Il Monte, preso atto della decisione, ringrazia Di Stefano per l’attività svolta quale consigliere in questi anni. Di Stefano, che è anche un alto dirigente del Tesoro, è indagato a Milano per insider trading sui titoli Mps e Mediobanca.

Secondo quanto ha scritto ieri Il Fatto Quotidiano Di Stefano avrebbe investito 100 mila euro in azioni Mps e Mediobanca a ridosso dell’offerta pubblica di scambio da parte di Siena. E ha guadagnato qualche migliaio di euro. La procura di Milano parte dal presupposto che Di Stefano fosse a conoscenza del concerto tra i tre per l’Ops. I pm hanno analizzato il suo cellulare. Lui era stato intercettato mentre parlava con Alessandro Tonetti, vicedirettore (non indagato) di Cassa depositi e prestiti.