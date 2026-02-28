Grignani la provoca sul palco in diretta, Pausini ci casca. La lite tra i due e il gelo a Sanremo: «Aspetto che quello che vuole»

Il gesto della cantante prima dell'uscita del collega sul palco dell'Ariston. Lo scontro tra i due sulla cover e la frecciata che ha riacceso le schermaglie nate da una cover "rubata"

Laura Pausini non ha lasciato cadere la provocazione di Gianluca Grignani della sera prima sul palco dell’Ariston. In conferenza stampa a Sanremo, la co-conduttrice del Festival ha risposto al cantautore milanese che la sera prima, ricevendo il bouquet di fiori da Carlo Conti, aveva chiesto davanti alle telecamere: «C’è anche il numero della Laura Pausini? Così la posso chiamare». Pausini ha voluto ribadire di non essere permalosa, come i maligni insistono a descriverla: «Il mio numero lo ha, non l’ho mai cambiato, aspetto quello che vuole». Poi ha provato a chiudere l’argomento: «Faccio la cantante, canto canzoni e cerco di fare il mio meglio».

Cosa è successo tra Pausini e Grignani durante la quarta serata di Sanremo

Il siparietto è nato dalla scaletta della serata delle cover. In qualità di co-conduttrice, Pausini ha dovuto presentare l’esibizione di Luchè, in gara con la cover di Falco a metà, accompagnato sul palco proprio da Grignani. L’introduzione è filata via senza intoppi, ma al termine della performance Pausini ha lasciato il palco prima della consegna dei fiori, delegando il cerimoniale al solo Carlo Conti. Grignani, notata l’assenza, ha colto l’occasione per la battuta in diretta nazionale, trasformando un momento di imbarazzo in una stoccata pubblica.

Lo speciale su Sanremo 2026

Perché i rapporti tra Pausini e Grignani sono tesi

Le tensioni tra i due artisti non nascono certo con questo soporifero Sanremo. La scorsa estate Pausini aveva inciso una reinterpretazione di La mia storia tra le dita, uno dei brani più celebri di Grignani, inserendola nell’album Io canto 2. L’operazione aveva scatenato la reazione furiosa del cantautore, che sui social l’aveva accusata di non aver adeguatamente riconosciuto la paternità del pezzo. La polemica, tra scambi al veleno e presunte questioni legali, aveva portato Pausini a rimuovere la cover dall’album. Quel che è successo al Festival, evidentemente, dimostra che lo strappo è tutt’altro che ricucito.

Il gelo sul palco alla fine dell’esibizione

Che la guerra tra i due fosse tutt’altro che chiusa lo ha confermato un dettaglio più che eloquente, cioè l’uscita di scena di Pausini prima dei ringraziamenti finali. Un’assenza che non è sembrata per niente casuale e che ha ribadito a fan e osservatori quanto tra i due il gelo fosse ancora siberiano.